После месячного пребывания в помещении камерного типа политзаключенному вынесли очередные взыскания: 30 августа – 10 суток ШИЗО за отказ следовать в отряд, 6 сентября – лишение краткосрочного свидания за якобы некачественную уборку камеры.





После отбытия ШИЗО кто-то из руководства ИК довел до Михаила Жемчужного информацию о том, что в отряде №3, куда был определен политзаключенный, поменялся состав осужденных, и теперь ему не стоит опасаться за свою жизнь и здоровье. В связи с этим ему настоятельно рекомендовали проследовать в отряд.





Михаил Жемчужный согласился и 9 сентября в очередной раз прибыл в отряд. Там он убедился, что его спальное место не поменялось: находится в той же секции, в которой присутствовали осужденные, которых раньше не было.





Другие осужденные встретили политзаключенного хорошо, однако после непродолжительной беседы Михаилу дали понять, что теперь в этой секции находятся люди с «низким статусом», а всех «мужиков» перевели в другие секции.





Поняв очередную провокацию, Михаил Жемчужный без промедления покинул отряд. 10 сентября ему вынесли очередное взыскание за отказ следовать в отряд – 10 суток ШИЗО.





Михаил Жемчужный считает лишение его краткосрочного свидания за якобы некачественную уборку надуманным, так как он никогда не отказывался убирать камеру, а найти пыль не составляет для сотрудников колонии особого труда.





Политзаключенный планирует обжаловать взыскание.









Как и прежде, Михаил Жемчужный содержится в одиночной камере в полной изоляции.





Письма и открытки политзаключенному Михаилу Игоревичу Жемчужному можно отсылать по адресу:





ИК №9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, Могилевская область, Беларусь, 213410