Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В одиночной камере в полной изоляции: Жемчужного снова отправили в ШИЗО

Как стало известно правозащитникам "Весны", администрация колонии №9 г. Горки спровоцировала Михала Жемчужного проследовать в отряд, где находятся осужденные «с низким статусом».

После месячного пребывания в помещении камерного типа политзаключенному вынесли очередные взыскания: 30 августа – 10 суток ШИЗО за отказ следовать в отряд, 6 сентября – лишение краткосрочного свидания за якобы некачественную уборку камеры.

После отбытия ШИЗО кто-то из руководства ИК довел до Михаила Жемчужного информацию о том, что в отряде №3, куда был определен политзаключенный, поменялся состав осужденных, и теперь ему не стоит опасаться за свою жизнь и здоровье. В связи с этим ему настоятельно рекомендовали проследовать в отряд.

Михаил Жемчужный согласился и 9 сентября в очередной раз прибыл в отряд. Там он убедился, что его спальное место не поменялось: находится в той же секции, в которой присутствовали осужденные, которых раньше не было. 

Другие осужденные встретили политзаключенного хорошо, однако после непродолжительной беседы Михаилу дали понять, что теперь в этой секции находятся люди с «низким статусом», а всех «мужиков» перевели в другие секции. 

Поняв очередную провокацию, Михаил Жемчужный без промедления покинул отряд. 10 сентября ему вынесли очередное взыскание за отказ следовать в отряд – 10 суток ШИЗО.

Михаил Жемчужный считает лишение его краткосрочного свидания за якобы некачественную уборку надуманным, так как он никогда не отказывался убирать камеру, а найти пыль не составляет для сотрудников колонии особого труда. 

Политзаключенный планирует обжаловать взыскание.


Как и прежде, Михаил Жемчужный содержится в одиночной камере в полной изоляции.

Письма и открытки политзаключенному Михаилу Игоревичу Жемчужному можно отсылать по адресу:

ИК №9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, Могилевская область, Беларусь, 213410
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru