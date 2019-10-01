Прогноз: Палату представителей возглавит Михаил Орда

Слышал об этом и председатель Свободного профсоюза металлистов, глава оргкомитета по созданию партии трудящихся Александр Бухвостов, который будет баллотироваться по Васнецовскому избирательному округу No93 от белорусской партии левых «Справедливый мир».





Правда, Александр Бухвостов говорит, что надежды на честные и справедливые выборы у него нет. «Мы просто ставим задачу привлечь внимание к независимым профсоюзам иих деятельности, – объясняет «Белорусскому партизану» Александр Бухвостов. – Потому что прекрасно понимаем, что выборов в Беларуси нет. Но мы будем проводить встречи с избирателями, раздавать свои материалы, мы будет делать специальные выпуски в прессе».





Привлечь максимальное внимание к деятельности профсоюзов намерен и председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.





«ФПБ намерена создать профсоюзную депутатскую группу в новом парламенте, – цитировал Орду профсоюзный сайт. – Федерация профсоюзов как организация, которая представляет интересы 4 миллионов трудящихся, напрямую заинтересована в том, чтобы принимаемые законодательные акты в первую очередь учитывали интересы людей и были направлены на улучшение положения работников».





Официальной информации о том, что Михаил Орда намерен снова баллотироваться в Палату представителей, пока не было. Однако прогноз о том, что именно он возглавит новый состав парламента, сегодня звучит очень уверенно из уст многих.





Собственно, ничего удивительного в этом нет. В свое время точно также говорили о том, что Владимир Андрейченко и Борис Батура будут тоже не было информации о том, что эти два чиновника идут в депутаты. Возможно, и сейчас слухи о том, что Орда станет спикером Палаты представителей, возникли не на пустом месте.









«До меня тоже доходили разговоры о том, что Михаил Орда возглавит Палату представителей», – комментирует Александр Бухвостов.





Кстати, в Федерации профсоюзов Беларуси не подтверждают, но и не опровергают информацию о том, что Михаил Орда идет в депутаты. «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, – ответила секретарь Орды. – А Михаил Сергеевич сейчас в отпуске, вернется через две недели».





Кто может возглавить ФПБ, если Михаил Орда получит новую работу?





«На мой взгляд, Михаил Орда вообще далек от понимания профсоюзной работы, – высказывает свое мнение Александр Бухвостов. – Он не продвинул

белорусские профсоюзы в международном движении ни на шаг! Наоборот, Международная организация труда негативно относится к тому, что в Беларуси нет свободы ассоциаций, нет свободы ведения коллективных переговоров, ущемляются права независимых профсоюзов.





Отношения с МОТ – это очень важный вопрос! И на месте руководства страны я очень хорошо подумал бы над кандидатурой нового председателя ФПБ. Необходимо, чтобы профсоюзы немного подняли голову, чтобы влияние ФПБусилилось».





Впрочем, накануне президентских выборов чиновники боятся, даже когда мухи в стаю собираются. И поэтому вряд ли назначат председателем ФПБ свободолюбивого и харизматичного человека. Нет у Орды и выразительных заместителей в Федерации профсоюзов.





«Для Лукашенко важно, чтобы все было под контролем, чтобы не выскочил черт из табакерки накануне президентских выборов, – соглашается Бухвостов. – Во главе профсоюзов должны быть те, кто понимает, что это такое, те, кто работал хотя бы в профсоюзных комитетах на предприятиях. Это важно!









Если даже взять российские профсоюзы, то там во главе организаций стоят те, кто работал долгое время по крайней мере на уровне отраслевых профсоюзов. Но у нас такой вариант вряд ли возможен...»