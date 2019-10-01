Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь в 2020 году примет председательство в ЕАЭС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване Лукашенко предложил усилить роль Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС.

По его словам, в ЕАЭС нужно обратить особое внимание на вопросы информационной безопасности. Вопрос о взаимном признании электронных подписей должен был быть давно, раз уж идет речь о цифровой трансформации в рамках евразийской интеграции.

"Мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данные прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно", – констатировал Лукашенко.

При этом он обратил внимание, что наиболее чувствительно это в сфере госзакупок. В данной сфере необходимо принять политическое решение.

"Возможно, следует усилить компетенцию Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС", – предложил белорусский лидер.

После чего добавил, что в 2020 году Беларусь примет председательство в ЕАЭС.


"Это очень молодое образование, в его развитие нужно вложить много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз", – констатировал он.

По мнению Александра Лукашенко, очень важно к 2025 году создать единые рынки, как это заложено в договоре о создании ЕАЭС.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru