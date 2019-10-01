Беларусь в 2020 году примет председательство в ЕАЭС

По его словам, в ЕАЭС нужно обратить особое внимание на вопросы информационной безопасности. Вопрос о взаимном признании электронных подписей должен был быть давно, раз уж идет речь о цифровой трансформации в рамках евразийской интеграции.





"Мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что данные прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно", – констатировал Лукашенко.





При этом он обратил внимание, что наиболее чувствительно это в сфере госзакупок. В данной сфере необходимо принять политическое решение.





"Возможно, следует усилить компетенцию Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС", – предложил белорусский лидер.





После чего добавил, что в 2020 году Беларусь примет председательство в ЕАЭС.









"Это очень молодое образование, в его развитие нужно вложить много сил и средств, чтобы не позднее 2025 года или даже раньше создать всеобъемлющий и эффективный экономический союз", – констатировал он.





По мнению Александра Лукашенко, очень важно к 2025 году создать единые рынки, как это заложено в договоре о создании ЕАЭС.