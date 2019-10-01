Коля, младший сын гаранта отечественной стабильности (или, как дальновидно называют его некоторые СМИ, Николай Александрович), отвез в подшефный дом-интернат урожай, собранный в папиных угодьях. Несколько мешков картошки, корзины с яблоками и дынями, множество банок с вареньями и соленьями, а также мед из самой Александрии.





Коля и раньше привозил подарки в этот интернат, но в прошлые годы доставлять урожай с батькиной фазенды ему помогали одноклассники. Однако время идет, Коля растет, впереди его наверняка ждет папино кресло, так что нечего якшаться со всякими простолюдинами.









Что могут дать ему одноклассники, будущие доярки и трактористы? Мальцу надо привыкать к президентскому размаху, так что одноклассники идут лесом.





На этот раз вместо одноклассников в Колиной свите были замечены его первая учительница Мария Богомолова, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, актриса Купаловского театра Марта Голубева, «Мисс Беларусь» и, скорее всего, будущая депутат ПП НС Мария Василевич, сотрудница службы протокола Дарья Шманай - в общем, все те красавицы, что прославились уборкой арбузов в Дроздах, после чего злые языки прозвали их «арбузным батальоном».









Белорусский президент не первый деятель, окружающий себя батальонами красавиц. В свое время ливийский вождь Муаммар Каддафи тоже собрал себе женскую лейб-гвардию - несколько десятков телохранительниц, с которыми он выходил в свет и которые удивляли публику безукоризненным макияжем и прическами. Говорят, мужчинам Каддафи не доверял. Правда, и женщины ему не очень-то помогли.





Похвально, конечно, что и Коля, и папа дружат с одними и теми же девушками - общность интересов, семейная преемственность и все такое. Всегда есть что обсудить за ужином. Смущает лишь один момент. И папа, и Коля выходят в свет в окружении красавиц длинноногих и худеньких. А как же принципы инклюзивности? Как же бодипозитив? Как же модели плюс-сайз и прочие non-standard girl? Может, им тоже хочется с президентом арбузы пособирать.









В прессе сегодня частенько мелькает термин «лукизм» - от английского слова look - дискриминация по внешности. В Беларуси он приобрел особые коннотации. И куда только смотрят феминистки?