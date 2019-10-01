"Похвально, что Коля и папа дружат с одними и теми же девушками. Но..."
На прошлой неделе БТ порадовало народ очередной историей из жизни венценосного семейства.
Коля, младший сын гаранта отечественной стабильности (или, как дальновидно называют его некоторые СМИ, Николай Александрович), отвез в подшефный дом-интернат урожай, собранный в папиных угодьях. Несколько мешков картошки, корзины с яблоками и дынями, множество банок с вареньями и соленьями, а также мед из самой Александрии.
Коля и раньше привозил подарки в этот интернат, но в прошлые годы доставлять урожай с батькиной фазенды ему помогали одноклассники. Однако время идет, Коля растет, впереди его наверняка ждет папино кресло, так что нечего якшаться со всякими простолюдинами.
Что могут дать ему одноклассники, будущие доярки и трактористы? Мальцу надо привыкать к президентскому размаху, так что одноклассники идут лесом.
На этот раз вместо одноклассников в Колиной свите были замечены его первая учительница Мария Богомолова, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, актриса Купаловского театра Марта Голубева, «Мисс Беларусь» и, скорее всего, будущая депутат ПП НС Мария Василевич, сотрудница службы протокола Дарья Шманай - в общем, все те красавицы, что прославились уборкой арбузов в Дроздах, после чего злые языки прозвали их «арбузным батальоном».
Белорусский президент не первый деятель, окружающий себя батальонами красавиц. В свое время ливийский вождь Муаммар Каддафи тоже собрал себе женскую лейб-гвардию - несколько десятков телохранительниц, с которыми он выходил в свет и которые удивляли публику безукоризненным макияжем и прическами. Говорят, мужчинам Каддафи не доверял. Правда, и женщины ему не очень-то помогли.
Похвально, конечно, что и Коля, и папа дружат с одними и теми же девушками - общность интересов, семейная преемственность и все такое. Всегда есть что обсудить за ужином. Смущает лишь один момент. И папа, и Коля выходят в свет в окружении красавиц длинноногих и худеньких. А как же принципы инклюзивности? Как же бодипозитив? Как же модели плюс-сайз и прочие non-standard girl? Может, им тоже хочется с президентом арбузы пособирать.
В прессе сегодня частенько мелькает термин «лукизм» - от английского слова look - дискриминация по внешности. В Беларуси он приобрел особые коннотации. И куда только смотрят феминистки?
Источник: belgazeta.by
15:23 01/10/2019