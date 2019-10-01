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Минск заявляет о нездоровой реакции в России на улучшение отношений с Западом

Глава МИД Беларуси Владимир Макей высказал недоумение по поводу реакции "неумных и невежественных политиков и депутатов в России" на улучшение отношений Минска с Западом.

"Для нас непонятна реакция некоторых, мягко говоря, неумных и невежественных политиков и депутатов в России, например, на нашу готовность подписать соглашение об облегчении визового режима и реадмиссии с Европейским союзом", - сказал Макей в интервью РБК.

"Когда некоторые российские депутаты сегодня говорят о том, что тот факт, что Беларусь готова заключить эти соглашения с Европейским союзом сегодня – это является недружественным, враждебным шагом в отношении России, знаете, я не то, что удивлен, я не могу даже подобрать слова, чтобы выразиться, как можно охарактеризовать подобного рода заявления", - заявил министр.

Между тем, по его мнению, политическое руководство России не испытывает ревности по поводу улучшения отношений Минска с Западом. "Я не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность относительно того, что Беларусь стремится нормализовать отношения с США", - сказал он.


"Не надо искать черную кошку там, где ее нет. Наши отношения вообще с Западом не так продвинуты, как у России. У России намного более активные отношения и с США, и с Европейским союзом, где существуют соответствующие институциональные структуры Совет Россия-ЕС, и с НАТО, где существует Совет Россия-НАТО", - отметил Макей.

В целом, по его мнению, "нет смысла подозревать Беларусь в попытках, как это иногда говорится, уйти на Запад или куда-то еще". 
Источник: interfax.by
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