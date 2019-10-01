Зеленский встретился с Томом Крузом. Поговорили о кино

Отмечается, что Круз прибыл в Киев по приглашению Зеленского.





"Во время встречи Том Круз сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал гостю о собственном опыте работы в кино", – сказано в сообщении.









Президент Украины также отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. По словам Зеленского, закон будет способствовать активному развитию киноиндустрии и "даст толчок международному копродакшену".





"Глава государства выразил убеждение, что этот закон сделает Украину инвестиционно привлекательной для мощных мировых кинопроизводителей", – добавили в пресс-службе.





Официально визит Круза в Украину не анонсировался. Вечером 30 сентября голливудского актера видели в киевском метрополитене.



