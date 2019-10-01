







Это очерчивание границы оборонного союзничества. Учения, совместная позиция в ООН - да, пожалуйста. Новые войска - тут мы суверенны.





Интересное переплетение интересов с нашими западными соседями, которые просят союзника-США разместить у себя больше войск, потому что воспринимают российские войска как угрозу. Минск же требует у союзника-России не размещать у себя войска, потому что тоже считает их угрозой.









Это привет всем алармистам, которые поверили в сказки про "конфедерацию", "теснее, чем в ЕС". Без наднациональных органов не может работать ни одна тесная интеграция. Точка. Прецедентов в мире нет.





Даже в рыхлом ЕАЭС есть такие органы. А в "союзном государстве" Минск сейчас заблокировал их создание.





Без таких органов это две независимые столицы, которые что-то пытаются согласовать. До Евросоюза тут как до луны. До конфедерации - как до Плутона.









Все в общем-то, как я и говорил. Это начало еще одного бесконечного торга, где Минск не собирается уступать, а будет требовать от Москвы невыполнимого - поменять российский налоговый кодекс с учетом белорусских норм.









- И наконец самое главное: Макей уже не прозрачно намекнул, а прямо сказал, что Минск вообще может ничего не подписать в декабре, если Москва не выполнит белорусские запросы к этому моменту: по налоговому маневру, газу и барьерам на российском рынке.





Это, я бы сказал, резко. Москва очень вряд ли даст компенсацию налогового маневра без хотя бы заметно реализованных дорожных карт. Минск отказывается их даже подписывать без компенсации.





Забавно посмотреть, как они выберутся из этого тупика к 8 декабря. Неподписание документов в 20-летие "союзного государства" будет скандалом.







