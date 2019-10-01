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"Макей прямо сказал, что Минск вообще может ничего не подписать в декабре"

Политобозреватель Артем Шрайбман прокомментировал интервью главы МИД Беларуси Владимира Макея российскому медиа-холдингу РБК.

"Макей прямо сказал, что Минск вообще может ничего не подписать в декабре"
Тут Макей дал довольно резкое интервью РБК, если вы не заметили.

Военная база нам не нужна, мы ее больше не обсуждаем. Под давлением такие решения принимать не будем.

Это очерчивание границы оборонного союзничества. Учения, совместная позиция в ООН - да, пожалуйста. Новые войска - тут мы суверенны.

Интересное переплетение интересов с нашими западными соседями, которые просят союзника-США разместить у себя больше войск, потому что воспринимают российские войска как угрозу. Минск же требует у союзника-России не размещать у себя войска, потому что тоже считает их угрозой. 


Это привет всем алармистам, которые поверили в сказки про "конфедерацию", "теснее, чем в ЕС". Без наднациональных органов не может работать ни одна тесная интеграция. Точка. Прецедентов в мире нет. 

Даже в рыхлом ЕАЭС есть такие органы. А в "союзном государстве" Минск сейчас заблокировал их создание. 

Без таких органов это две независимые столицы, которые что-то пытаются согласовать. До Евросоюза тут как до луны. До конфедерации - как до Плутона. 

Единый налоговый кодекс с Россией - это "такая политическая цель". Макей сказал, что не понимает, как можно быстро принять такой документ, и что Минск не будет просто принимать на себя российский кодекс.

Все в общем-то, как я и говорил. Это начало еще одного бесконечного торга, где Минск не собирается уступать, а будет требовать от Москвы невыполнимого - поменять российский налоговый кодекс с учетом белорусских норм. 


- И наконец самое главное: Макей уже не прозрачно намекнул, а прямо сказал, что Минск вообще может ничего не подписать в декабре, если Москва не выполнит белорусские запросы к этому моменту: по налоговому маневру, газу и барьерам на российском рынке.

Это, я бы сказал, резко. Москва очень вряд ли даст компенсацию налогового маневра без хотя бы заметно реализованных дорожных карт. Минск отказывается их даже подписывать без компенсации. 

Забавно посмотреть, как они выберутся из этого тупика к 8 декабря. Неподписание документов в 20-летие "союзного государства" будет скандалом.
Источник: shraibman
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