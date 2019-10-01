Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мясникович и Щеткина не идут в сенаторы?

Минск выдвинул восемь кандидатов в верхнюю палату белорусского парламента - Совет Республики, соответствующее решение Мингорисполком и Мингорсовет приняли во вторник.

Мясникович и Щеткина не идут в сенаторы?
Фото: Совет республики
Кандидатов в Совет Республики - верхнюю палату белорусского парламента - выдвигают местные власти и советы депутатов. Выберут сенаторов 7 ноября на заседаниях региональных советов депутатов.

Минск выдвинул кандидатов на сенаторские места одним из последних. Из девяти претендентов Мингорсовет и Мингорисполком поддержали восьмерых.

Среди претендентов на пост в Совете Республики значатся директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, замдиректора Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Андрей Иванец, директор гимназии №10 Марина Ильина, директор Минского научно-практического  центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Также в сенаторы выдвинуты начальник главного управления Минфина по Минску Татьяна Рунец, завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович, руководитель Института правовых исследований НЦЗПИ Сергей Сивец и глава коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.


Нет среди выдвинутых от Минска экс-премьера и спикера Совета Республики Михаила Мясниковича.

Среди кандидатов на сенаторские места нет и Марианны Щеткиной, которая в текущем составе Совета Республики работает вице-спикером. В минувший раз выдвигалась она именно от Минска. Также от столицы не выдвинут и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда - он также работает в текущем составе Совета Республики.

Впрочем, это еще не означает, что Щеткиной и Мясниковича не будет в новом составе Совета Республики: восьмерых сенаторов имеет право назначать президент.
Sputnik.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru