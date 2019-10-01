Мясникович и Щеткина не идут в сенаторы?

Кандидатов в Совет Республики - верхнюю палату белорусского парламента - выдвигают местные власти и советы депутатов. Выберут сенаторов 7 ноября на заседаниях региональных советов депутатов.





Минск выдвинул кандидатов на сенаторские места одним из последних. Из девяти претендентов Мингорсовет и Мингорисполком поддержали восьмерых.





Среди претендентов на пост в Совете Республики значатся директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, замдиректора Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Андрей Иванец, директор гимназии №10 Марина Ильина, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.





Также в сенаторы выдвинуты начальник главного управления Минфина по Минску Татьяна Рунец, завкафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Андрей Русакович, руководитель Института правовых исследований НЦЗПИ Сергей Сивец и глава коллегии адвокатов Виктор Чайчиц.









Нет среди выдвинутых от Минска экс-премьера и спикера Совета Республики Михаила Мясниковича.





Среди кандидатов на сенаторские места нет и Марианны Щеткиной, которая в текущем составе Совета Республики работает вице-спикером. В минувший раз выдвигалась она именно от Минска. Также от столицы не выдвинут и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда - он также работает в текущем составе Совета Республики.





Впрочем, это еще не означает, что Щеткиной и Мясниковича не будет в новом составе Совета Республики: восьмерых сенаторов имеет право назначать президент.



