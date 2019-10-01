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Анархиста задержали за граффити в Минске - заведено уголовное дело

Милиционеры в Минске задержали активиста анархистского движения, которого ранее обвиняли в административном правонарушении. На этот раз против юноши возбуждено уголовное дело.

Еще в июне сотрудники милиции задержали двух активистов анархистского движения. Одим из них был Андрей Чепик. Обоих парней задержали и до суда несколько дней удерживали в ЦИП. 

Тогда активистов обвинили по ст. 17:11 КоАП – «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».

Однако после рассмотрения материалов дела суд посчитал, что вина молодыз людей не доказана, и направил протоколы на доработку. Позже дело было прекращено. 


Но 29 сентября одного из активистов задержали около его дома и отвезли в РУВД. Милиционеры завели на юношу уголовное дело по статье 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества). Ему инкриминируют нанесение граффити.

Наказание по этой статье предусматривает общественные работы, штраф, или арест на срок до трех месяцев.
Источник: belsat.eu
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