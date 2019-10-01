Анархиста задержали за граффити в Минске - заведено уголовное дело

Еще в июне сотрудники милиции задержали двух активистов анархистского движения. Одим из них был Андрей Чепик. Обоих парней задержали и до суда несколько дней удерживали в ЦИП.





Тогда активистов обвинили по ст. 17:11 КоАП – «Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность».





Однако после рассмотрения материалов дела суд посчитал, что вина молодыз людей не доказана, и направил протоколы на доработку. Позже дело было прекращено.









Но 29 сентября одного из активистов задержали около его дома и отвезли в РУВД. Милиционеры завели на юношу уголовное дело по статье 341 УК РБ (Осквернение сооружений и порча имущества). Ему инкриминируют нанесение граффити.





Наказание по этой статье предусматривает общественные работы, штраф, или арест на срок до трех месяцев.