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Бердымухамедов назначил генконсулом Туркменистана в Дубае своего зятя

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего зятя Ыхласгелди Аманова генеральным консулом страны в Дубае (ОАЭ).

Об этом сообщает интернет-издание «Бизнес Туркменистан», не упоминая о родственных связях 36-летнего Аманова с президентом.

Ыхласгелди Аманов, по данным сайта «Гундогар», женился на младшей дочери Бердымухамедова Гульджахан в 2004 году. Заняв пост президента (2006), Бердымухамедов устроил его на дипломатическую службу и отправил с семьей за границу. В феврале 2007 года Аманов был назначен первым секретарем посольства Туркменистана в Германии.

В 2008 году Аманов переехал в Лондон, где занимался открытием филиала Агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. 


С 2011 года проживал в Брюсселе. С 2015 по 2018 год был аккредитован в качестве советника посольства Туркменистана в Бельгии и Люксембурге. С 2018-го числился первым секретарем посольства Туркменистана в Великобритании.

Постановление об открытии генерального консульства в Дубае Бердымухамедов подписал 30 августа 2019 года, а назначение Аманова генконсулом, судя по сообщению TDH, произошло 28 сентября.
Источник: fergana
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