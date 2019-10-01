Кто пойдет в президенты? Топ-6 возможных кандидатов

Александр Лукашенко





Правящий Беларусью уже 25 лет политик весной дал некоторую надежду, что может уйти. Но после его заявлений о возможном транзите власти и изменении Конституции ничего не последовало.





Согласно последним высказываниям Александра Лукашенко, добровольно отказаться от власти его могут заставить только проблемы со здоровьем.





Елена Анисим





Месяц назад руководитель «Таварыства беларускай мовы» подтвердила, что намерена бороться за пост руководителя страны. Депутат позиционирует себя как кандидата от патриотических сил.





Политолог Валерий Карбалевич недавно заявил UDF.BY, что у Елены Анисим «очень большие шансы» попасть в новый состав Палаты представителей, а также, что властей вполне устроит ее кандидатура в качестве соперника Лукашенко на президентских выборах.





Анна Канопацкая





Действующий депутат Палаты представителей заявила о своих президентских амбициях год назад.





«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». А что такое «генерал» в белорусских политических реалиях? Разумеется, это президент», – объяснила свою позицию Анна Канопацкая.





Правда, на тот момент депутат не была уверенна, что ее команде удастся собрать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей.









Теперь, когда Канопацкая, вышла из ОГП, сомнений прибавилось. Но она считает себя самым рейтинговым и узнаваемым представителем оппозиции, поэтому, по всей видимости, все же попытается принять участие в президентской гонке. Многое будет зависеть от того, удастся ли Канопацкой во второй раз попасть в парламент.

Андрей Дмитриев





«Говори правду» вновь намерена выдвинуть своего кандидата на президентские выборы. Пока заявлялось о двух основных кандидатурах – Татьяне Короткевич и Андрее Дмитриеве.





Но кандидат в президенты на выборах-2015 в последнее время отошла от политики, устроилась на работу в общественную рганизацию и отказалась от личного выдвижения на парламентских выборах.





Можно допустить, что Дмитриев захочет, наконец, попробовать себя в качестве кандидата в президенты, а не только начальника его избирательного штаба.





Олег Гайдукевич









О своем намерении выдвигаться в президенты представитель белорусской Либерально-демократической партии говорит уже несколько лет. Одним из условий осуществления этой идеи Олег Гайдукевич называл свое избрание руководителем партии – и неделю назад это произошло.





Отец политика, Сергей Гайдукевич, много лет был спарринг-партнером Лукашенко. Вероятно, по его пути пойдет и сын.









Кандидат от правоцентристской коалиции







ОГП, движение «За свободу» и БХД намерены провести праймериз по определению общего кандидата в президенты. Бороться за этот статус, вероятно, будут Николай Козлов, Юрий Губаревич, Павел Северинец.