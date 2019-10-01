



Министр иностранных Беларуси Владимир Макей констатирует недостаточную эффективность минских договоренностей и подчеркивает необходимость привлечения США к переговорам по Донбассу.





"Мы видим, что прошло определенное время, а вот эта работа в нормандском формате, минские договоренности все-таки дают сбой. Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности", - сказал Макей в интервью РБК.





"Но если мы видим, что не получается в таком формате, понимаем, что, наверно, все-таки без Соединенных Штатов Америки этот вопрос не удастся урегулировать, давайте попробуем привлечь США к этому вопросу, если они к этому готовы, если они готовы внести вклад в урегулирование этого конфликта", - считает глава МИД.





Макей уверен, что "Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США".





"Интерес США здесь однозначно присутствует. Мы это видим по последним событиям, заявлениям и американских официальных лиц, и европейских. Европа заинтересована в том, чтобы урегулировать эту ситуацию", - полагает он.









При этом, "если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован", - добавил министр.





Между тем, основным условием успеха переговоров должно стать стремление сторон разрешить этот конфликт, подчеркивает Макей.





"Должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон. В противном случае можно собираться много раз, но толку никакого не будет", - цитирует Макея interfax.by





Напомним, первым предложил привлечь США к переговорам по Донбассу в нормандском формате (с участием Украины, России, Франции и Германии) президент Украины Владимир Зеленский. В ЕС и США не исключили такой возможности.