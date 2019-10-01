Президент и парламент Перу отстранили от власти друг друга

Депутаты считают, что президент устраивает в стране переворот и действует как диктатор. После объявления о роспуске конгресса они остались в здании и отказываются его покидать. Некоторые из них заявляют, что будут сопротивляться любым попыткам вывести их из парламента.





Власть парламентарии предложили передать вице-президенту страны. Он согласился ее принять.





При этом решение лидера государства поддержало население: в столице и других городах люди вышли на демонстрации в поддержку Вискарры.





Сообщается, что причиной политического тупика стал многолетний коррупционный кризис в стране: в тюрьме по обвинениям во взяточничестве оказывались и лидеры партий, и президенты — в том числе предшественник нынешнего главы государства. Обвиненный в коррупции бывший президент страны Алан Гарсия покончил с собой при задержании в апреле этого года.





Вискарра призывает к новым выборам уже с июля этого года — но парламент, контролируемый оппозицией, не соглашается на такое решение. По словам президента, оппозиция также блокирует все его попытки провести экономические и политические реформы.





Как пишет NYT, у страны уже есть печальный опыт роспуска законодательного органа — в 1992 году президент Альберто Фуджимори пошел на такой шаг ради реформ и обновлений, а в итоге повредил демократическим институтам Перу.