Электоральная кампания в рядах Объединенной гражданской партии началась со скандала. Партийный съезд отказался выдвигать своим кандидатом Анну Конопацкую. В ответ на это действующая депутат приостановила свое членство в структуре, передает "Белсат"





Николай Козлов, исполняющий обязанности председателя ОГП:





«Я не думаю, что на данном этапе это рассматривается как некая потеря. Ведь Анна Конопацкая достаточно долго не общалась с Объединенной гражданской партией, поэтому мало что меняется. И как раз по той причине съезд и отказал ей в выставлении. В ситуации с Анной Конопацкой, как выясняется, у нас тоже были завышены надежды. Власть не ошиблась ни в чем».









Чтобы не повторять ошибок, каждый кандидат, которого будет выставлять ОГП, должен подписать договоренность с партией, по которой обязуется придерживаться линии партии. Например, передать в прокуратуру всю информацию о нарушениях в ходе выборов, даже в случае электорального триумфа, и продвигать законопроекты, разработанные ОГП. Кстати, это обычная практика в европейских странах.





Николай Козлов, исполняющий обязанности председателя ОГП:





«Мы должны поблагодарить Ермошину, которая долгие годы добивалась того, чтобы люди потеряли надежду на то, что существуют справедливые выборы. Я теперь ежедневно общаюсь с избирателями и я вижу, что у них нет веры в выборы».





По словам исполнителя обязанностей председателя ОГП Николая Козлова, такая ситуация характерна и для самых партийцев. Поэтому не удивительно, что на фоне такого пониженного политического интереса общества ни одна оппозиционная структура не выставила кандидатов на всех 110 избирательных округах.





Андрей Егоров, Центр европейской трансформации:





«Люди не знают ни лидеров, ни партий и так далее. То есть они не присутствуют в общественном представлении. Но есть другая сторона, там, где партии также неспобны, – это мобилизация и готовность к каким-то конкретным действиям».





Больше веры или хотя энтузиазма у некоторых общественных активистов, которые ранее в политической активности замечены не были. Например, среди представителей Движения матерей 328 и противников строительства аккумуляторного завода в Бресте.









Татьяна Каневская, Движения матерей 328:





«Для чего? Ну это есть шанс. Поэтому я и баллотируюсь — у меня есть возможность говорить об этом открыто. Каждому человеку, который подойдет, я расскажу, что такое 328, что происходит самоуправство и в Следственном комитете, и в судебной нашей системе. Чтобы об этом всем рассказывать».





Теперь же одна из главных задач властей – не допустить политизации общественного недовольства. Соответственно, шансы у активистов попасть в Палату представителей почти отсутствуют – считает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров:





«Власти если и пустят в парламент людей, то они пустят не проблемных, не активных, не креативных, зависимых. А здесь люди просто работают на повышение градуса общественного внимания к конкретной проблеме, используя эти механизмы».





В этом и есть главная интрига выборов – сколько же на этот раз ПУСТЯТ непровластных кандидатов в Палату представителей.







