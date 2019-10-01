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Встреча Лукашенко с Трампом теоретически возможна - Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о возможности встречи главы государства Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом.


"Что касается самой встречи, теоретически, возможной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом в будущем — вы знаете, в мире все возможно. И я лично убежден, что если бы была возможность проведения встречи лидеров обоих государств, то это тоже во многом помогло бы прояснению ситуации или устранению тех остающихся еще проблемных вопросов в наших отношениях с США, которые, к сожалению, мы пока еще не можем преодолеть", - сказал Макей в интервью РБК.
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