Встреча Лукашенко с Трампом теоретически возможна - Макей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет о возможности встречи главы государства Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом.
"Что касается самой встречи, теоретически, возможной встречи Александра Лукашенко с Дональдом Трампом в будущем — вы знаете, в мире все возможно. И я лично убежден, что если бы была возможность проведения встречи лидеров обоих государств, то это тоже во многом помогло бы прояснению ситуации или устранению тех остающихся еще проблемных вопросов в наших отношениях с США, которые, к сожалению, мы пока еще не можем преодолеть", - сказал Макей в интервью РБК.
09:25 01/10/2019