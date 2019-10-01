— Прежде чем говорить о введении какой-то единой валюты, создании единого эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие, и устранить все барьеры и препятствия, — сказал он.





Документ также не предусматривает углубленную политическую интеграцию.





— Никаких политических моментов, связанных с созданием федерации, конфедерации там нет и не будет. Я еще раз повторяю, что суверенитет для обоих государств — это святое и Беларусь не намерена жертвовать им в угоду каким-то конъюнктурным соображениям, — подчеркнул белорусский министр.





Вместе с тем, отметил Макей, в карте будет предусмотрена работа над единым налоговым кодексом.





— Но сегодня это выглядит, я бы сказал, как политическая цель, работа над кодексом должна вестись на протяжении как минимум нескольких месяцев, а то и лет. Но тем не менее цель эта обозначена. И я думаю, что наши специалисты отработают все вопросы, связанные с подготовкой этого документа, — пояснил министр.





По словам Макея, во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, о создании нескольких наднациональных структур. «Но президенты на встрече в Санкт-Петербурге 18 июля обсудили эти предложения и однозначно решили, что они не соответствуют положениям договора, поэтому надо сконцентрироваться на экономической проблематике, на углублении торгово-экономического взаимодействия, на согласовании правил, связанных с таможенным законодательством, с сертификацией, стандартизацией, и прочем. Мы должны уделить больше внимания проведению согласованной сельскохозяйственной и промышленной политики — это самое главное, — сказал он.





Макей также допустил, что 8 декабря президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко могут уже подписать документ.





— Президенты договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора и поставили задачу правительствам обеих стран подготовить соответствующие дорожные карты по урегулированию соответствующих проблемных вопросов. Будем надеяться, что это произойдет.





Однако он добавил, что, перед тем как начинать углубленную интеграцию, надо решить актуальные проблемы, а это: «налоговый маневр, устранение препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры об урегулировании спорных моментов, связанных с ценами на газ и нефть, и так далее».









Интеграция с Россией

Официально «Программа действий Беларуси и России по реализации положений говора о создании Союзного государства» пока не опубликована. Москва и Минск не комментировали по существу план интеграции.





10 дней назад газета «Коммерсантъ» опубликовала статью о «Программе действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Согласно плану интеграции, Россия и Беларусь готовятся создать единый Налоговый кодекс и единый Гражданский кодекс, а также ввести единый внешнеторговый режим, унифицированный учет собственности и почти объединенный банковский надзор — планируется сохранить два центральных банка. Кроме того, документ предполагает создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. В издании посчитали, что такая степень интеграции — выше, чем в Евросоюзе.





Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. «Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркнула Эйсмонт.





Ситуацию прокомментировал также министр экономики Дмитрий Крутой по поручению премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.





В письме за его подписью говорится, что работа правительств охватывает исключительно экономическую часть договора о Союзном государстве. По мнению белорусских властей, «публикация проекта программы в отсутствии пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса».





Во время общения с украинскими СМИ в конце сентября президент Беларуси также рассказал, что суверенитету Беларуси проект интеграции не угрожает.





— Мы когда с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали эту проблему (я ее поднял), я ему прямо сказал: «Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, — выбрось это из головы». Чисто эмоционально, скажите, я первый президент в истории независимого и суверенного государства. Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Он мне говорит: «Да Господь с тобой. Нет даже мысли такой». Такой был его ответ, — рассказал Лукашенко.



