Зенон Позняк: Мы выполнили только три из четырех пунктов по спасению нации

В 1989 году в Минске прошли сразу же две Чернобыльские акции – в апреле и в сентябре. 26 апреля прошла «Час печали и молчания» на Площади Ленина. А в сентябре 1989 года состоялся первый «Чернобыльский шлях».