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Зенон Позняк: Мы выполнили только три из четырех пунктов по спасению нации

В 1989 году в Минске прошли сразу же две Чернобыльские акции – в апреле и в сентябре. 26 апреля прошла «Час печали и молчания» на Площади Ленина. А в сентябре 1989 года состоялся первый «Чернобыльский шлях».

Эти события в студии «Белсата» вспоминает легенда политики тех времен – Зенон Позняк.

«Тогда была принята программа «Чернобыльский шлях» – программа спасения нации. В ней были четыре главных пункта: дать информацию народу, проанализировать эту информацию и показать опасность [последствий на ЧАЭС], наказать виновников, создать законодательство для спасения нации. Были выполнены три пункта», – рассказал в прямом эфире Зенон Позняк.
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