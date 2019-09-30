Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

"Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", - объяснил он.









Принц добавил, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не предназначены для уничтожения беспилотников.





При этом Аль Сауд назвал атаку на НПЗ "глупостью".





"Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающему пять процентов мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы", - заключил он.









Отметим, что несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.





Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.









Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, президент США дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.



