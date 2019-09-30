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В Париже тысячи французов и политики со всего мира простились с Жаком Шираком

Он скончался пару дней назад в возрасте 86 лет.
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Тысячи обычных граждан и десятки политиков со всего мира собрались сегодня в Париже, чтобы проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Официальная церемония началась сегодня утром в Доме инвалидов, а позже прошла панихида в церкви Сен-Сюльпис. 

Подробнее — на снимках агентства Reuters.


Уже утром 29 сентября возле Дома инвалидов в Париже собрались тысячи людей. Они ждали очереди, чтобы попрощаться с Жаком Шираком лично.

Политика похоронили сегодня на парижском кладбище Монпарнас
news.tut.by
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