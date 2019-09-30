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Московский политолог: Из-за БелАЭС Вильнюс может превратиться в город-спутник Островца

Политический эксперт Кирилл Коктыш рассуждает о том, как Литве в ближайшей перспективе придется "спуститься с горы" и постараться наладить конструктивный диалог с Беларусью, в том числе, и по поводу БелАЭС.

Литве выгодны хорошие отношения с Беларусью,  отмечает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. 

По словам эксперта, во-первых, Беларусь может серьезно повлиять на экспортные доходы как Литвы, так и Латвии, выбирая между литовским и латвийским портами. И, во-вторых, у Литвы нет шансов в дальнейшей перспективе удержать абсолютно неконструктивную и бессмысленную позицию в отношении белорусской АЭС. 

"И дальше вопрос, каким образом она (Литва ― Sputnik) может спуститься с этой горы, сохранив какое-то лицо либо сделав вид, что ничего этого не было , потому что поддержки и понимания у других стран Евросоюза она не найдет, экономически свою ситуацию никак не улучшит, только ухудшит и в этом плане обида останется", ― рассуждает Коктыш.


В Литве по-прежнему очень переживают из-за закрытия своей Игналинской АЭС, отмечает эксперт, но сейчас ситуация может усугубиться тем, что специалисты ранее работавшие на Игналине, абсолютно точно будут устраиваться на работу в Островце. 

В перспективе это будет означать, что Вильнюс может превратиться в город-спутник Островца, а не наоборот, резюмирует политолог.
Источник: sputnik.by
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