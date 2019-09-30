Карбалевич: Преемник - главная угроза для власти Лукашенко

Об этом он зявил на секции "Структурные реформы как условие выхода белорусского экономики из кризиса" в рамках VIII Международного конгресса исследователей Беларуси, который проходит 27-29 сентября в Вильнюсе.





По его словам, преемник становится "главной угрозой власти и главным конкурентом".





Карбалевич подчеркнул, что история знает массу примеров, когда "преемники оказывались во главе заговора против авторитарного лидера".





"Поэтому, я думаю, что если в Беларуси это и будет, то в самый последний момент, на самом финише, если это вообще произойдет", - считает эксперт.





Карбалевич отметил, что роль России в этом возможном процессе "слишком преувеличена". Кремль "не всегда может провести нужного себе кандидата в самой России".





"В прошлом году несколько губернаторов оказались не кремлевскими кандидатами. Беларусь все же намного более независимая, чем российские губернии", - заявил он.





Любой транзит власти в условиях авторитарного государства, по мнению эксперта, является серьезным риском.





Карбалевич напомнил, что самые массовые протесты в России возникли в 2012 году, "когда стало известно, что Путин возвращается вместо Медведева".





Чтобы преодолеть политический кризис, возникший на этом фоне, "пришлось присоединять Крым, ставить на дыбы весь мир".





"А что происходило в Казахстане во время недавних президентских выборов? - обратил внимание эксперт. - Вроде бы система железобетонная, все схвачено, железная стабильность. Но выборы нового президента Токаева привели к протестам, была арестована тысяча человек - невиданная ситуация для Казахстана. Даже в этой стране транзит вызвал миникризис".





Карбалевич "почти уверен", что Беларуси никак не удастся избежать аналогичного кризиса, "если такой транзит случится".





"Но у меня нет уверенности, что Лукашенко действительно собирается реализовать тот сценарий, который он так не очень четко и ясно проговорил. Несколько дней назад, выступая перед украинскими журналистами, он сказал, что будет у власти, пока хватит здоровья и пока ему доверяет народ", - подчеркнул эксперт.





Напомним, как заявил Александр Лукашенко 26 сентября во время встречи с представителями украинских СМИ в Минске, он намерен оставаться президентом до тех пор, "пока есть здоровье" и доверие людей. "Если нездоровый, то нечего сюда лезть. Главное - здоровье и доверие людей ", - цитировала Лукашенко его пресс-служба.





Обсуждая вопрос о "транзите власти", глава государства заявил: "Нет у нас транзита власти. Наш президент будет избран только народом ". Он также сообщил, что "не присматривает преемника".









"Как присматривать? Это ты должен увидеть. Не надо ходить с биноклем или думать каждый день: "А кто?" Я так не думаю ", - отметил Лукашенко.





"Я не присматриваюсь, где этот президент, но он где-то есть уже. Я же не вечен, и до смерти я президентом не буду. Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно ", - сказал он.





В то же время есть мнение, добавил Лукашенко, что "после работы на посту президента сложно абстрагироваться от текущих событий и не реагировать на них". Отвечая на вопрос о детях, он отметил:





"Мои дети не страдают на президентство - ни один, ни другой, ни третий. Они "наелись" моего президентства ".