Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минск прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини

В пятницу в Минск прилетит представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В Минск прилетает глава МИД Евросоюза Федерика Могерини
Об этом рассказал основатель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Напомним, 7−8 октября в Минске пройдет форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти». 


Прейгерман рассказал, что Могерини на форуме присутствовать не сможет, но прилетит в Беларусь на пару дней раньше, чтобы участвовать в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства», которые проводит МИД.

— График госпожи Могерини позволил ей приехать только на несколько дней до нашего форума. Поэтому на этой неделе в районе пятницы-субботы будет визит высокого уровня, который будет посвящен тематике «Восточного партнерства». Делегацию ЕС будет возглавлять Могерини. Думали совместить, но, к сожалению, график не позволил, — сказал Прейгерман.

Ранее также сообщалось, что Могерини может прилететь в Минск для подписания соглашения об упрощении визового режима, которое позволит белорусам платить за «шенген» 35 евро.
 
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru