Свои перспективы на посту руководителя страны он связывает со состоянием здоровья не впервые. Однажды Лукашенко даже пояснял этот вопрос более подробно:





«Если я не смогу работать президентом и буду при своем уме, понимаете, я немощный человек, но голова соображает, я уйду в отставку сам».









Правда, по поводу "голова сооблражает" вопросы есть давно. Если помните, еще в 2001 году врач-психиатр Дмитрий Щигельский выступил со статьей "История болезни Александра Лукашенко", в которой описал "мозаичную психопатию" главы государства.





В итоге после угроз "поймать его даже в джунглях Амазонки" доктор покинул родную страну, получив политическое убежище в США. О психическом здоровье Лукашенко после этого никто из медиков больше не высказывался.





Что же касается физического состояния Лукашенко, то, похоже, он гораздо лучше. По крайне мере, о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко общественности ничего неизвестно.





А что нам известно о здоровье Лукашенко на данный момент рассказывает UDF.BY





Какие проблемы со здоровьем были у Лукашенко





Внешне для своих 65 лет Александр Лукашенко выглядит, можно сказать, безупречно. Но это не значит, что проблем со здоровьем у него не было. Правда, общественности известно лишь о некоторых из них.





Мало кто знает, что у руководителя Беларуси есть, или по крайней мере были, проблемы со зрением. В 2012-2013 годах Лукашенко несколько раз появлялся в кадре с очками. Вероятно, эти моменты не должны были попасть на камеру – очки просто забывали вовремя убрать.









Минимум две серьезные проблемы были у руководителя страны с коленями. Вероятно, еще в 90-е Лукашенко, любивший играть в футбол, серьезно травмировался. «Мне полколена вырезали, то прыгать на поле было уже тяжело», — так объяснял руководитель страны свой приход в хоккей.





Но и в этом виде спорта Лукашенко получил несколько серьезных травм. Одна из них вновь касалась коленного сустава. О проведенной операции в эфире телеканалов сообщила пресс-секретарь руководителя страны Наталья Эйсмонт. Но осталось загадкой, были ли проблемы с той же ногой, которую политик повредил в прошлом.





Также из-за увлечения хоккеем Лукашенко на протяжении жизни несколько раз разбивали лицо.









«Часто привожу пример, если вы внимательно приглядитесь, у меня один глаз отличается от другого. Четыре раза мне шили лицо в больнице. А что швов не видно ― хорошо работают доктора! Последний раз так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили», — уверял Лукашенко.





Свидетельницей последствий одного такого случая была Эйсмонт:





«Чтобы не увидели травму, снимать надо было только с определенного ракурса. А предстояло выступить на торжественном мероприятии во Дворце Республики. Как мы ни старались, скрыть это на тот момент правильно не удалось. Нас спасло то, что зрители были далеко».





Как Лукашенко заботится о своем здоровье





Хорошая форма руководителя Беларуси объясняется несколькими составляющими.





Во-первых, по его словам, он человек малопьющий и некурящий.





Во-вторых, Лукашенко занимается спортом. Помимо хоккея пробует себя в других видах, но из них самым полезным, вероятно, считает бег на лыжах и лыжероллерах.





«Бегайте на лыжах. Эффективнее занятий лыжами нет ничего, это красота и здоровье», – советовал в этом году Лукашенко.





В-третьих, Лукашенко очень разборчив в питании и придерживается диет, чтобы слишком не располнеть, хотя в последние годы стройным его никак не назовешь.





По этой части его советы таковы: раздельное питание («Ну, зачем есть мясо с картошкой?»), минимум сладкого и мучного. Есть не меньше четырех раз в день и в последний раз не позже, чем за три часа до сна.





В-четвертых, помимо того, что у руководителя государства есть личный врач, он много обследуется у лучших специалистов страны.





В этом году Лукашенко прямо во время совещания заявил доктору медицинских наук Людмиле Макариной-Кибак:





«Приеду к тебе. Мои уши, одно и второе, посмотришь. Тем более, что я ни разу не исследовался в этой части, а это очень полезно».





О том, что руководитель страны трепетно следит за своим здоровьем, подтверждает и озвученное им на минувшей неделе в ходе посещения ЗАО «Витэкс» обещание отказаться от импортной косметики и перейти на белорусскую.











Сколько планирует прожить Лукашенко





Как показала ситуация прошлого года, когда была запущена утка о якобы инсульте у руководителя Беларуси, слухи о проблемах со здоровьем самому Лукашенко неприятны. Он всячески пытается продемонстрировать избирателям, что находится в хорошей форме.





Но сколько он планирует оставаться здоровым, а значит и оставаться у власти? Проговорился он на этот счет лишь один раз.





«Я думаю, как минимум до лет 90 с лишним не умру», — заявил Лукашенко в 2011 году.