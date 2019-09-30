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Анисим написала Румасу о восстановлении ордена Калиновского

Депутат Палаты представителей и председатель Общества белорусского языка Елена Анисим написала премьер-министру Сергею Румасу о восстановлении ордена Кастуся Калиновского.


Она присоединила к письму проект законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон "О государственных наградах Республики Беларусь" по вопросу об учреждении ордена Кастуся Калиновского". 

Анисим напомнила Румасу, что в интернете собираются подписи за возвращение ордена. "Деятельность Кастуся Калиновского оказало наибольшее влияние на развитие белорусского общества и укрепление белорусской идентичности", — пишет депутат.

Награда существовала в Беларуси с середины 1990-х. Орденом Калиновского собирались награждать за самоотверженный поступок, мужество и отвагу при спасении людей во время стихийных бедствий и др. Однако его так никто и не получил. В 2004-м награду упразднили.


Напомним, 22 ноября в Вильнюсе на кладбище Росы будут перезахоронены останки Кастуся Калиновского и его соратников по восстанию 1863-1864 годов. 

Недавно представители белорусской интеллигенции обращались к литовским властям с просьбой перезахоронить Калиновского в Беларуси.
Источник: euroradio.fm
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