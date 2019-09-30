Алена Толстая: Союз с Россией — это война и бедность!

— Сейчас идет кампания по выдвижению кандидатов в депутаты, но мы все знаем, что в Беларуси настоящих выборов нет уже 25 лет. Я выдвигаюсь по 99 округу — это район, где я живу половину своей осознанной жизни и очень хорошо знаю проблемы местных жителей. В первую очередь, для меня важна возможность легально выйти на улицы, поговорить с людьми — не важно поставит человек подпись за мое выдвижение кандидатом или нет. Я понимаю, что никакое количество собранных голосов учтено не будет.





Основная цель моей предвыборной кампании - публично рассказать людям о угрозе референдума и интеграции. Мы знаем, что некоторые документы были положены на стол Лукашенко, некоторые документы были подписаны Румасом и Медведевым, но ни содержания этих документов, ни того, какие вопросы обсуждаются в высших эшелонах — белорусский народ не знает. В прошлом процессы интеграции инициировал сам Лукашенко, а теперь он стал заложником тех самых процессов, которые запустил. И пойти на попятную ему очень сложно, он связан по рукам и ногам.





Теоретически, референдум, который решит судьбу Беларуси, может состояться очень скоро — внутренние процедуры по референдуму действительно длительные и занимают полтора года, но юридически его можно проводить и за 90 дней. Это уже установившаяся практика избиркома Ермошиной, когда они, как бы так сказать, оставляют интригу. Мы не знаем ни даты президентских выборов, ни даты референдума, но знаем, что избирком намекал на возможность совместить эти две процедуры для экономии ресурсов.









Было время когда в 1992 году на митингах против союзных договоренностей активисты, тот же Вячеслав Сивчик, перекрывали проспект Независимости — это освещали все СМИ и показывало ТВ. Сейчас белорусы не могут свободно проводить мирные уличные акции, а власти, опираясь на последние принятые драконовские законы, вымогают огромные деньги за «обеспечение безопасности на общественных мероприятиях». За последнюю акцию — «Чернобыльский шлях» организаторам выставили счет в пять тысяч долларов — оплата работы милиции. Крайний абсурд: кого и от кого они охраняют? Да и абсолютно нереальные деньги для белорусской оппозиции.





Почему-то власть навязывает белорусам мысль, что мы не в состоянии самостоятельно выбирать будущее, которое мы хотим для себя и наших детей. Нас держат за дураков и всячески убеждают, что разумных, адекватных, нормальных белорусов меньшинство, иначе как объяснить принятие скрытых от народа решений? Я утверждаю абсолютно обратное — нас большинство: большинство хочет жить в независимой, демократической и экономически развитой стране, большинство людей хотят иметь хоро заработок, хорошую работу, нормальное обучение в нормальных учебных заведениях — и во время разговора с людьми на улицах я в этом убеждаюсь.





Я призываю граждан Республики Беларусь показывать всеми возможными способами свою гражданскую позицию по этому вопросу. Начинайте публично говорить, что вы против союзной договоренности, против экономических и политических интеграций, используйте белорусский язык в повседневной жизни, пишите в социальных сетях про свое желание жить в независимой стране — я не призываю к радикальным действиям, я прошу использовать те безопасные средства в борьбе за сохранение независимости, которые доступны каждому из нас. Лозунг, который скандировали на минских улицах в середине 90-х годов: «Союз с Россией — это война и бедность» — абсолютно правдивый. И пришло время, чтобы этот лозунг снова зазвучал из уст белорусского общества.









6 октября приглашаю всех желающих на пикет на Площади Свободы. Пикет устраивает претендент в депутаты по Старовиленскому избирательному округу №105 и активист "Народной Грамады" Валентин Троцкий. Цель акции — поднять бело-красно-белые флаги, выдвинуть требование об упразднения Союзной договоренности и подчеркнуть, что мы живем не в колонии, а в независимой стране и что путь в никуда, который избрала для нас нынешняя власть — не тот путь, который выбираем мы.





Кроме того, 29 октября через места массовых захоронений в городе Минске пройдёт Путь Памяти. Мероприятие не санкционировано Мингорисполкомом и заявку на проведение этой акции инициаторы подавать не будут. Цель — добиться, чтобы день 29 октября вошёл в белорусский календарь как день памяти жертв политических репрессий. Начнется он на Кальварийском кладбище, а закончится на Куропатах.



