Лукашенко отменил запланированные мероприятия и выехал на похороны тёщи
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила РИА Новости, что глава государства отменил запланированные мероприятия и отправился на похороны тёщи Елены Желнерович.
По ее словам, Лукашенко не мог не поехать, поскольку считал ее своей второй матерью. А она относилась к нему как к сыну.
В 2014 году в интервью Ксении Собчак в эфире «Дождя» Лукашенко говорил, что Желнерович для него «второй человек после матери».
«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. <…> Если бы не она, то я президентом бы не был», — заявил он тогда, сказав, что с ее дочерью не живет уже около 30 лет.
12:08 30/09/2019