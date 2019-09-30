











По ее словам, Лукашенко не мог не поехать, поскольку считал ее своей второй матерью. А она относилась к нему как к сыну.





В 2014 году в интервью Ксении Собчак в эфире «Дождя» Лукашенко говорил, что Желнерович для него «второй человек после матери».





«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. <…> Если бы не она, то я президентом бы не был», — заявил он тогда, сказав, что с ее дочерью не живет уже около 30 лет.



