Белорусская ракетная техника: не "Полонезом" единым

23 сентября президент Александр Лукашенко на несколько часов ввел в ступор наших соседей из числа членов НАТО, заявив на встрече с председателем Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Романом Головченко о том, что в Беларуси уже создана ракета средней дальности и сейчас в планах разработка еще более мощного оружия.





Это заявление сразу же породило волну самых противоречивых комментариев в электронных СМИ. Что вполне понятно: ведь согласно международной классификации, к ракетам средней дальности относятся боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии от 1000 до 5500 км. Между тем, на той же самой встрече Александр Лукашенко заявил, что Беларусь выступает категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности где-либо в Европе.





Это притом, что в начале сентября белорусский президент на международной антитеррористической конференции высокого уровня в Минске пообещал, что Республика Беларусь не будет выходить из ДРСМД, производить или размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности. Если такие же ракеты «не будут угрожать нашей безопасности».





Напряжение несколько разрядилось только после того как пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт уточнила, о каких именно ракетах говорил Александр Лукашенко на встрече с руководителем Госкомвоенпрома.





«Говоря о ракете средней дальности, имелась в виду не терминология, используемая в Договоре по ликвидации ракет средней и меньшей дальности и относящаяся к баллистическим и крылатым ракетам. Имелась в виду наша внутренняя классификация! И, в частности, речь шла о новом боеприпасе к отечественной РСЗО «Полонез», применение которого увеличило дальнюю границу поражения с 200 до 300 км».





Эту информацию подтвердил и официальный представитель Госкомвоенпрома Владимир Лавренюк. По его словам, предприятия отрасли действительно недавно представили концепт новой ракеты для ракетного комплекса «Полонез», обладающей повышенным могуществом.









Из РСЗО в ОТРК

Скорее всего, по мнению экспертов речь идет о макете оперативно-тактической ракеты (ОТР) и транспортно-пусковом контейнере (ТПК) для нее, представленных на IX Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 Дзержинским заводом точной электромеханики.





Согласно данным представителя предприятия, ее разработка выполняется в рамках программы дальнейшего развития ракетной системы «Полонез», которая в перспективе должна приобрести характеристики мобильного оперативно-тактического комплекса (ОТРК).





Боевая часть перспективной ОТР будет весить 480 кг и может быть осколочно-фугасного, кассетного или бетонобойного действия. Полет ОТР будет проходить по квазибаллистической траектории, пока работает двигатель, она сможет совершать маневры усложняющие ее перехват. Высшая точка траектории ОТР составляет 50 км. Заявленная дальность — порядка 300 км.





Как полагают многие эксперты, новая ракета для «Полонеза» создана на базе китайской ОТР М20. Которая, в свою очередь, является экспортным вариантом ОТР DF-12, состоящей на вооружении армии КНР. В подтверждение своей точки зрения они приводят тактико-технические характеристики китайского прототипа, которые действительно во многом идентичны показателям новой белорусской ОТР.





Длина M20 составляет 7,8 м, диаметр — 0,75 м, взлетная масса — 4 т, масса боеголовки — 400 кг. Она может оснащаться различными типами боевых частей (фугасными, кассетными, проникающими и т. д.), Комплексы, вооруженные ОТР М20 размещаются на восьмиосных шасси, несущих одновременно две таких ракеты, расположенных в индивидуальных ТПК.





Ракеты М20 оснащаются инерциальной и спутниковой системами наведения и могут изменять направление движения, совершая маневры с перегрузкой 20-30 g на протяжении всего полета. Они способны поражать цели на дистанции от 100 до 280 км. Круговое вероятное отклонение от точки прицеливания не превышает 30 м.





Правда, как следует из описания белорусской версии ОТР, она (в отличие от китайского прототипа) будет дополнительно оснащена радиолокационной головкой самонаведения. Что позволит еще больше увеличить ее точность.





Однако, проводя параллели, аналитики особо обращают внимание на дальность полета прототипа М20 — ОТР DF-12 превышающую 400 км. Что дает им основание считать: в случае локализации производства большинства комплектующих для белорусского боеприпаса на отечественных предприятиях его дальность может достигнуть, как минимум, такой же величины.





Как максимум — 500 км. Больше не позволяет режим контроля за ракетными технологиями.





Если взглянуть сверху

Но не все комментаторы считают заявление Александра Лукашенко простой оговоркой президента. Некоторые из них обращают внимание на то, что на ракеты воздушного базирования ограничения ДРСМД не распространяются. И следовательно многофункциональные самолеты Су-30СМ, которые Беларусь закупает у России, на вполне законных основаниях могут стать носителями боеприпасов средней дальности





Контракт на поставку Беларуси первых четырех истребителей Су-30СМ был подписан в мае 2017 года на основе договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Эти самолеты заказчик в лице Минобороны РБ должен получить до конца 2019 года. Поставку же всех 12 боевых машин данного типа, в соответствии с соглашением сторон, планируется произвести до конца 2020 года.





Авионика Су-30СМ создана по принципу открытой архитектуры, что упрощает интеграцию в состав его бортового радиоэлектронного оборудования новых аппаратных средств и расширение набора вооружения.





Для поражения противника Су-30СМ оснащен широкой номенклатурой боеприпасов класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность» в том числе высокоточным оружием. При максимальной взлетной массе в 34,5 т самолет способен поднять 8 т боевой нагрузки.





При этом среди экспертов ведутся разговоры о том, что в состав бортового вооружения класса «воздух-поверхность» этого боевого самолета может быть включена и экспортная версия российской авиационной крылатой ракеты (КР) 3М-14АЭ «Калибр» (обозначение НАТО — SS-N-27 Sizzler) c дальностью стрельбы до 300 км.









Беларуская птушка «Бусел»

Между тем, если в Беларуси будет создана собственная КР воздушного базирования, то на нее не будут распространятся ограничения ДРСМД по дальности действия (500 км) и руководство нашей страны сможет получить в свое распоряжение настоящий высокоточный боеприпас средней дальности. Несмотря на всю сложность этой задачи она не является технически невыполнимой.





Бортовой комплекс управления КР такого типа построен на базе автономной инерциальной навигационной системы. В его состав также входят высотомер, обеспечивающий скрытность полета над сушей за счет точного выдерживания высоты в режиме огибания рельефа местности и система спутниковой навигации типа ГЛОНАСС или GPS, обеспечивающая высокую точностью наведения.





На этапе прицеливания используются активные радиолокационные или/и оптические головки самонаведения.





Практически все перечисленные элементы системы управления могут быть разработаны и изготовлены предприятиям отечественного ВПК соответствующего профиля.





Проблемой, по мнению экспертов, является создание малогабаритного турбореактивного двигателя (ТРД). Ничего подобного белорусские заводы никогда не выпускали. Поэтому когда возникла мысль о создании собственной КР, которая в СМИ получила название «Бусел» («Аист»), сразу же встал вопрос о поставщике ТРД.





Насколько можно понять из имеющейся информации в качестве такового должно было выступить украинское ОАО «Мотор-Сич», выпускавшее в советские времена ТРД для КР Х-55, носителями которых были «стратеги» Ту-95 и Ту-160. Содействию Украины придавалось особенное значение еще и потому, что первые серийные Х-55 собирались на Харьковском авиазаводе.





Однако, несмотря на визиты представителей белорусской оборонки на украинские предприятия ракетного профиля, заручиться их поддержкой в реализации проекта КР «Аист», похоже, не удалось. Можно предположить, что одной из главных причин стало резкое ухудшение отношений Украины с союзной Беларуси Россией после событий 2014 года.





На несколько лет упоминания о проекте КР «Аист» пропали со страниц СМИ. Однако не исключено, что обострение военно-стратегической ситуации в Восточной Европе заставит Минск вновь обратить на него внимание.





Использовав на этот раз в качестве технологического донора Китай, который, закупив в Украине КР из советских запасов (а также ТРД к ним), в короткие сроки создал собственные версии этих ракет воздушного, наземного и морского базирования.









И вряд ли откажется поделится технологиями, комплектующими и опытом с белорусскими друзьями.