Целую неделю не утихают баталии вокруг темы перезахоронения Кастуся Калиновского. Обычному человеку не хватило бы времени разобраться в многочисленных заявлениях, высказываниях и обращениях, среди которых нет, пожалуй, главного: голоса официального Минска, передает Белсат





А именно от позиции властей Беларуси зависит, вернутся останки героя в ближайшее время в Беларусь или найдут свой покой в ​​Вильнюсе. Не разрешил вопроса и разговор глав белорусской и литовской дипломатии в Нью-Йорке. Линас Линкявичюс пригласил Владимира Макея на торжества перезахоронения в Вильнюс. Что точно ответил Владимир Макей, неизвестно.





Александр Лукашенко – единственный человек, который сегодня в состоянии изменить ход дела с перезахоронением останков Кастуся Калиновского. Нет и тени сомнения, что без обращения официального Минска белорусский национальный герой обретет покой в ​​часовне повстанцев на виленском кладбище Росы, как это и было запланировано ранее.





Комментирует Аудронюс Ажубалис, член Сейма Литвы, партия «Христианские демократы», министр иностранных дел Литвы (2010-2012):





«Мы не получили официального запроса из Минска, так что не о чем дискутировать. Ведь какой бы ни был режим, он ответственен за какой-то порядок и может дать какие-то гарантии того, что было бы с останками, если Литва приняла бы решение о передаче».





Официальную позицию Литовской Республики озвучил для «Белсата» вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис:





«Мы никаких переговоров не начинали об этом вопросе, официальные власти Беларуси также не обращались к нам. Мы получили обращение интеллектуалов соседней страны, а также, насколько я понимаю, проходила дискуссия между Церковью Литвы и Беларуси».





Что касается роли Белорусского костела в деле возвращения останков Калиновского в нашу страну, то есть существенные расхождения мнений.





Литовский вице-канцлер утверждает, что Белорусский католический костел вел беседы с представителями Литовского костела. Другой депутат литовского Сейма, Мантас Адоменас, на вопрос, кто начал диалог о возвращении Калиновского в Беларусь, делает сенсационное заявление:





"Насколько я знаю, первое обращение было от Минского архиепископа Тадеуша Кондрусевича: передать часть тела или часть останков. Обсуждение началось, мне так кажется, тогда, когда обратился архиепископ Минский. Это было несколько месяцев назад. После этого всем нужно некоторое время, чтобы созреть".









Официальный представитель Белорусского католического костела говорит, что это какая-то ошибка. Комментирует пресс-секретарь, ксендз Юрий Санько:





«Митрополит такого обращения не направлял, я могу вас стопроцентно в этом заверить. Все время есть связь с архиепископом Грушасом (архиепископ Литовского католического костела. – прим. «ПроСвет»), который также говорит, что это не дело Церкви, это дело государства.





Митрополит, я на 100 %уверен в этом, с таким делом не обращался. К митрополиту приходила наша интеллигенция, они разговаривали. И может, наша интеллигенция в разговорах сослалась на митрополита, что митрополит не против, если будет такой вопрос? Мы в любом случае поддержим, каково бы ни было решение.





Были у митрополита представители, даже несколько раз, бывший министр (иностранных дел Беларуси) Кравченко. Он также поднимал этот вопрос. Они говорили с ним, но я на 100% уверен, что митрополит никакого письма не писал».





И если в истории с Белорусским костелом есть хоть какая-то конкретная позиция: митрополит поддержит любой результат дела, то с властями Беларуси никакой ясности нет. Нет ни однозначного «нет», ни хоть какого-то намека на «да». Почти незаметно голоса прозвучали только со стороны двух депутатов Палаты представителей.





Игорь Марзалюк в комментарии «Нашей Ниве» назвал Вильнюс городом белорусской мечты и добавил, что Калиновский должен остаться там. А вот его коллега – Валерий Воронецкий, депутат и бывший заместитель министра иностранных дел – в своем «Фейсбуке» называет Беларусь Матерью, которая всегда готова принять своих любимых детей.





Комментирует Владимир Орлов, писатель, историк:





«Мы наблюдаем очень активную дискуссию, в которую на разном уровне вовлечены тысячи, если не десятки тысяч людей. Эта дискуссия очень важна, так как она привлекает все новых и новых людей к размышлениям о масштабе личности Калиновского».





Владимир Орлов – один из тех, кто обратился к литовским властям с просьбой передать останки Калиновского Беларуси. Сейчас такое же обращение он и его единомышленники собираются направить властям Беларуси. Но мало кто верит, что это может хоть как-то повлиять на официальное молчание.





Филолог и педагог Лявон Борщевский считает, что «без власти здесь не обойдется. Невозможно перевезти останки и организовать перезахоронение без участия правительственной комиссии».









Для Лукашенко в условиях напряженных отношений с Кремлем и скрытого торга об углублении интеграционных торжественное перезахоронение Калиновского в Беларуси могло бы стать сильным ходом.





Это одновременно содействовало бы потеплению отношений с Литвой, испорченным построением Белорусской АЭС, и помогло бы улучшить имидж среди части белорусов перед выборами, а для соседей — обеспечило бы большую независимость политики Минска от Москвы.





Но минусы такого шага пока как минимум уравновешивают все выше перечисленное.







