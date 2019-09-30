"Зеленые человечки" уже в Норвегии

Об этом сообщает норвежское издание Aldrimer со ссылкой на четыре независимых источника в области обороны и разведки из трех разных стран.





По их данным, российские спецназовцы провели разведку ключевых объектов и критической инфраструктуры.





Эта информация основана на данных союзных Норвегии разведок, в том числе фотографиях с американских самолетов-разведчиков.





Документы показывают, среди прочего, что спецназовцы, которые находятся на Шпицбергене в последние дни, может быть напрямую связан с продолжающимися российскими военными учениями в Баренцевом море.





Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малый", которая предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.









Согласно источникам Aldrimer, в дополнение к операции на Шпицбергене, разведывательные миссии также проводились на материковой части Норвегии, но там российские военные действуют под видом гражданских.