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"Зеленые человечки" уже в Норвегии

На территории Норвегии заметили тактические группы российского спецназа, которые действовали как Шпицбергене, так и на материковой части страны.

Об этом сообщает норвежское издание Aldrimer со ссылкой на четыре независимых источника в области обороны и разведки из трех разных стран.

По их данным, российские спецназовцы провели разведку ключевых объектов и критической инфраструктуры.

Эта информация основана на данных союзных Норвегии разведок, в том числе фотографиях с американских самолетов-разведчиков.

Документы показывают, среди прочего, что спецназовцы, которые находятся на Шпицбергене в последние дни, может быть напрямую связан с продолжающимися российскими военными учениями в Баренцевом море.

Кроме того, Северный флот РФ мобилизовал как минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 "Малый", которая предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.


Согласно источникам Aldrimer, в дополнение к операции на Шпицбергене, разведывательные миссии также проводились на материковой части Норвегии,  но там российские военные действуют под видом гражданских. 
Источник: ТСН
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