Талибы в Афганистане похитили членов избиркома

Издание ссылается на главу центра Независимой избирательной комиссии (НИК) в провинции Парван Абдул Кахара Вахаба Сафи.





"Боевики похитили семь сотрудников НИК, члена Комиссии по жалобам на выборах и семерых наблюдателей", - сообщил Сафи.





В то же время пресс-секретарь губернатора провинции Вахида Шахкар сообщила изданию, что были похищены только восемь сотрудников избирательной комиссии "когда они возвращались домой из избирательных участков".





По ее словам, старейшины племен выступили посредниками в деле освобождения похищенных.









"Если талибы откажутся освободить этих лиц, правительство использует военную силу", - отметила Шахкар.





Президентские выборы, четвертые с момента отстранения от власти в стране в 2001 году движения "Талибан", прошли в субботу в Афганистане, в них приняли участие 15 кандидатов. Предварительных данных об итогах голосования пока не поступало.