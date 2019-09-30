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Лукашенко летит в Армению

30 сентября Александр Лукашенко летит в Армению. Как информирует БЕЛТА, в Ереване белорусский руководитель примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как известно, в него входят руководители Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. У Лукашенко будет возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

В повестке дня ереванской встречи указаны вопросы финансовой политики, экономического взаимодействия, энергетики и международной деятельности. Анонсируется, что руководитель Беларуси в своем выступлении будет говорить о своем видении дальнейшего развития Евразийского экономического союза

Рабочий визит Александра Лукашенко продолжится два дня.
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