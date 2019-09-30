Лукашенко летит в Армению
30 сентября Александр Лукашенко летит в Армению. Как информирует БЕЛТА, в Ереване белорусский руководитель примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Как известно, в него входят руководители Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. У Лукашенко будет возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
В повестке дня ереванской встречи указаны вопросы финансовой политики, экономического взаимодействия, энергетики и международной деятельности. Анонсируется, что руководитель Беларуси в своем выступлении будет говорить о своем видении дальнейшего развития Евразийского экономического союза
Рабочий визит Александра Лукашенко продолжится два дня.
09:04 30/09/2019