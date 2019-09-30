Лукашенко летит в Армению

Как известно, в него входят руководители Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении. У Лукашенко будет возможность поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.





В повестке дня ереванской встречи указаны вопросы финансовой политики, экономического взаимодействия, энергетики и международной деятельности. Анонсируется, что руководитель Беларуси в своем выступлении будет говорить о своем видении дальнейшего развития Евразийского экономического союза





Рабочий визит Александра Лукашенко продолжится два дня.