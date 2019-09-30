Акция протеста в Гонконге вновь переросла в жесткие столкновения демонстрантов с полицией в воскресенье, 29 сентября. Полицейские используют водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.





У многих демонстрантов лица закрыты масками, от слезоточивого газа они защищаются с помощью зонтиков, передает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters. Некоторые протестующие бросают емкости с газом обратно в сторону полицейских. На улицах возникают баррикады из мусорных баков, тележек и других железных предметов.

На станции метро Ваньчай один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в сторону сотрудников полиции. Как минимум, еще один "коктейль Молотова" попал на участок перед правительственными зданиями, в котором также разбиты несколько окон. О серьезных ранениях демонстрантов или полицейских не сообщается. Новые протесты в Гонконге ожидаются уже 1 октября, когда в Китае будут отмечать 70-летие образования КНР.







