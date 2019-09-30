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Малгожата Госевская направлялась на встречу с польской диаспорой в Гродненской области и, по ее словам, вынуждена была провести на границе полчаса из-за дополнительной проверки документов. В итоге пограничник сообщил ей о том, что она может въехать в Беларусь, однако ей запрещен въезд в Российскую Федерацию.





По словам вице-спикера Сейма, пограничник расспрашивал ее о цели визита, о месте пребывания, хотя официальный Минск был проинформирован о ее прибытии и о местах, где она будет находиться. Госевская въезжала в Беларусь на автомобиле консула.





«Это была своего рода манифестация, как отказ в разрешении остаться двум учителям в Гродно. Это беспокоит», — прокомментировала польский политик инцидент на границе.









Малгожата Госевская имела в виду распоряжение покинуть Беларусь, которое 27 сентября получили учителя польского языка Томаш и Малгожата Банашкевичи из отдела внутренних дел Администрации Ленинского района Гродно. Польские граждане преподавали в местной общественной школе. МВД Беларуси пока никак не прокомментировало ситуацию.





Вице-спикер Сейма приехала в Беларусь, чтобы принять участие в начале учебного года в польской общественной школе в Волковыске, а также посетить вместе с представителями Союза поляков в Беларуси и польскими дипломатами из Минска и Гродно мемориальный комплекс в Гродненской области.







