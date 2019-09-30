Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Литовские консерваторы требуют заблокировать сотрудничество ЕС и Беларуси

Совет партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы 28 сентября на заседании в Вильнюсе принял обращение к президенту, премьер-министру, спикеру Сейма и главе МИД Литвы с требованием приостановить любое сотрудничество с Беларусью.

«Мы призываем приостановить любые инициативы, направленные на содействие сотрудничеству с режимом Лукашенко, чтобы противостоять давлению и оставаться полностью принципиальными в защите своих интересов и не отказываться от своего вето на сотрудничество с Беларусью», — говорится в обращении.

Главная претензия партии к Беларуси — строительство атомной станции в Островце. По мнению консерваторов, действующая в Литве власть пытается легитимизировать БелАЭС.

«Небезопасная Островецкая АЭС — это существенная угроза выживанию нашего государства», — заявил лидер партии Габриэлюс Ландсбергис. Политик добавил, что «это самая значительная, важная, главная проблема литовской политики, и она должна быть решена всеми возможными ресурсами, доступными государству».


Консерваторы предлагают ускорить выход Литвы из БРЭЛЛ, ввести дополнительный налог в рамках ЕС на импорт электроэнергии из третьих стран, а также добиться международной изоляции БелАЭС.

Союз Отечества — Христианские демократы Литвы на данный момент не является правящей партией. В Сейме у них 31 мандат из 141-го. Очередные выборы в литовский парламент состоятся в следующем году.

Напомним, литовская сторона блокирует заключение базового соглашения между Беларусью и ЕС. Беларусь рассчитывала подписать его еще до конца прошлого года.
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия





Блоги
Владимир Подгол
Трампу и Путину – молодильная мазь от Лукашенко
Валерий Щукин
""Педагог", угрожавшая школьнику убийством,...
Павел Севярынец
Кніга "Алесь Чаркашын"
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru