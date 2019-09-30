«Мы призываем приостановить любые инициативы, направленные на содействие сотрудничеству с режимом Лукашенко, чтобы противостоять давлению и оставаться полностью принципиальными в защите своих интересов и не отказываться от своего вето на сотрудничество с Беларусью», — говорится в обращении.





Главная претензия партии к Беларуси — строительство атомной станции в Островце. По мнению консерваторов, действующая в Литве власть пытается легитимизировать БелАЭС.





«Небезопасная Островецкая АЭС — это существенная угроза выживанию нашего государства», — заявил лидер партии Габриэлюс Ландсбергис. Политик добавил, что «это самая значительная, важная, главная проблема литовской политики, и она должна быть решена всеми возможными ресурсами, доступными государству».









Консерваторы предлагают ускорить выход Литвы из БРЭЛЛ, ввести дополнительный налог в рамках ЕС на импорт электроэнергии из третьих стран, а также добиться международной изоляции БелАЭС.





Союз Отечества — Христианские демократы Литвы на данный момент не является правящей партией. В Сейме у них 31 мандат из 141-го. Очередные выборы в литовский парламент состоятся в следующем году.





Напомним, литовская сторона блокирует заключение базового соглашения между Беларусью и ЕС. Беларусь рассчитывала подписать его еще до конца прошлого года.