Литовские консерваторы требуют заблокировать сотрудничество ЕС и Беларуси
Совет партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы 28 сентября на заседании в Вильнюсе принял обращение к президенту, премьер-министру, спикеру Сейма и главе МИД Литвы с требованием приостановить любое сотрудничество с Беларусью.
«Мы призываем приостановить любые инициативы, направленные на содействие сотрудничеству с режимом Лукашенко, чтобы противостоять давлению и оставаться полностью принципиальными в защите своих интересов и не отказываться от своего вето на сотрудничество с Беларусью», — говорится в обращении.
Главная претензия партии к Беларуси — строительство атомной станции в Островце. По мнению консерваторов, действующая в Литве власть пытается легитимизировать БелАЭС.
«Небезопасная Островецкая АЭС — это существенная угроза выживанию нашего государства», — заявил лидер партии Габриэлюс Ландсбергис. Политик добавил, что «это самая значительная, важная, главная проблема литовской политики, и она должна быть решена всеми возможными ресурсами, доступными государству».
Консерваторы предлагают ускорить выход Литвы из БРЭЛЛ, ввести дополнительный налог в рамках ЕС на импорт электроэнергии из третьих стран, а также добиться международной изоляции БелАЭС.
Союз Отечества — Христианские демократы Литвы на данный момент не является правящей партией. В Сейме у них 31 мандат из 141-го. Очередные выборы в литовский парламент состоятся в следующем году.
Напомним, литовская сторона блокирует заключение базового соглашения между Беларусью и ЕС. Беларусь рассчитывала подписать его еще до конца прошлого года.
Источник: reform.by
08:35 30/09/2019