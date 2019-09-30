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Выборы в Австрии: победа Курца, провал ультраправых и высокий результат "зеленых"

На досрочных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись 29 сентября, победила консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) во главе с бывшим канцлером страны Себастианом Курцем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA.

Предварительные результаты свидетельствуют, что за партию Курца проголосовали 38,4% избирателей и это на 6,8% выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

Социал-демократическая партия Австрии, которую возглавляет Памела Рэнди-Вагнер, наоборот потеряла по сравнению с прошлыми выборами, набрав 21% голосов (-5,32%). Это худший результат политсилы в истории.

За правопопулистскую Австрийскую партию свободы (FPÖ) во главе с Норбертом Хофером проголосовали 17,3% избирателей, что почти на 10 процентов меньше, чем на прошлых выборах.

Партия "Зеленых" получила 12,4% голосов избирателей, тогда как на прошлых выборах она провалилась с результатом лишь 3,8%.

В парламент также прошла партия "Новая Австрия - Либеральный форум" (NEOS), которая улучшила свой результат до 7,4 процента (+2,06%).


Партия Курца на данный момент имеет 73 мандата в 183-местном парламенте, а это значит, что для создания коалиции необходимо договариваться с другими партиями. В предыдущем правительстве партнером консерваторов были правые популисты.

Скандал в мае сверг правительство Курца и закончился отставкой лидера ультраправых Хайна-Кристиана Штрахе из-за так называемого "дела Ибицы".

Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как Штрахе договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии.
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