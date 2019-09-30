29 сентября в Минске прошёл XIX съезд Объединенной гражданской партии, на котором проходила процедура выдвижения кандидатов на нынешних парламентских выборах. Кандидатуру Канопацкой члены партии не поддержали, при этом, по ее словам, ей даже не дали выступить, а голосование по вопросу ее выдвижения проводилось отдельно, хотя ее кандидатура ранее была одобрена минской городской организацией партии.





По словам Канопацкой, это свидетельствует о том, что в партии отсутствуют «здравый смысл и политический расчет», а такое поведение на съезде напоминает стиль беларусских властей. Она считает, что отказ выдвинуть кандидатом от партии ее, действующего депутата, единственного представителя ОГП и правоцентристской коалиции в парламенте, является большой ошибкой, ведь она — «самый рейтинговый и узнаваемый представитель оппозиции в Беларуси и за ее пределами».





«Сегодняшнее решение […] не поймут ни в обществе, ни наши западные партнеры, ни дипломатический корпус иностранных государств, ни на заседании политической комиссии ПАСЕ, в котором я буду принимать участие во вторник. О случившемся расскажут все СМИ, в том числе и государственные, что нанесет непоправимый урон ОГП. Партия на ровном месте сама создала себе проблемы, отказавшись от сотрудничества со мной перед парламентской и президентской избирательными кампаниями», — заявила в воскресенье, 29 сентября, в Facebook Анна Канопацкая.





Кроме того, политик утверждает, что, не выдвинув ее, партия выдвинула кандидатами членов других организаций, которые формально оформили членство в ОГП, что в ее уставе запрещено. Среди них, по словам Канопацкой, были представители общественной организации «Говори правду», которая «с первых дней была чуждой для ОГП, идеологическим врагом партии», заявила депутат.









При этом Анна не назвала конкретных имен и не стала отвечать в комментариях Сергею Возняку, главе штаба избирательной кампании в «Говори правду», на вопрос о том, кто же именно из членов их организации выдвигался кандидатом от ОГП. По его словам, ему о таких фактах неизвестно, а все представители «Говори правду» для своего выдвижения собирают подписи.