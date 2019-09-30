Движение "За Свободу!" выдвинуло 55 кандидатов в депутаты

Среди них — Юрась Губаревич, Алесь Михалевич, Виктор Янчуревич, Ольга Дамаскина, Юрий Казакевич, Виктория Таболич, Роман Кисляк, Христофор Желяпов, Виталий Амелькович, Пётр Мигурский, Владимир Кацора, Владимир Шило, передает "Еврорадио"





Также на конференции члены движения "За свободу" приняли заявление в защиту независимости Беларуси. В ней организация призвала граждан в случае попыток России поглотить Беларусь силовым или экономическим путем выступить в защиту суверенитета и независимости своей страны всеми доступными средствами в соответствии с Конституцией.









Ради сохранения суверенитета Беларуси движение потребовало от властей воздержаться от заключения договора об интеграции с Россией, а также денонсировать соглашение о создании Союзного государства "как неэффективное и противоречащее национальным интересам Республики Беларусь", восстановить полноценную границу между двумя странами.