Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично извинился перед королевой Елизаветой II из-за приостановки работы парламента, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.





Приостановка работы парламента была одобрена королевой по рекомендации Джонсона, однако затем признана Верховным судом незаконной. Сразу после оглашения вердикта, премьер позвонил Елизавете II и сказал, что ему жаль, что все так вышло.





Королева была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу законодательного органа еще до того, как Верховный суд вынес свой вердикт, отмечает газета.





Решение суда привело к тому, что доверие между канцелярией премьер-министра и Букингемским дворцом было подорвано. Сам Джонсон в интервью BBC отказался комментировать эту тему, заметив, что не намерен раскрывать детали своих разговоров с королевой.









Что случилось?





26 августа Борис Джонсон попросил королеву Великобритании Елизавету согласовать приостановление работы парламента до 14 октября. 28 августа королева на это согласилась. Таким образом, парламентарии вышли с летних каникул 3 сентября, а затем с 9 сентября до 14 октября их работа будет приостановлена. Они вернутся к работе всего за несколько недель до Brexit, который запланирован на 31 октября.





Как говорят оппоненты Джонсона, у парламентариев не хватит времени, чтобы принять новые законы и помешать «жесткому» Brexit. Межпартийная группа парламентариев опротестовала решение премьера Джонсона в суде. 11 сентября Высший апелляционный суд Шотландии постановил, что приостановка работы парламента не была законной и предназначалась для того, чтобы помешать законодателям. Это побудило оппонентов усомниться в том, не обманул ли Джонсон королеву Елизавету.



