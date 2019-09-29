В Могилевской области окончательно определились с выдвиженцами в члены Совета Республики – верхнюю палату парламента, которая занимается принятием или отклонением законопроектов, которые принимает Палата представителей (нижняя палата парламента), пишет mspring.online





Всего от каждой области Беларуси может быть избрано не более 8 членов Советов Республики (ещё их называют «сенаторамии»).





Обычные граждане никак на эти выборы не влияют – претендентов на место в Совет Республики отбирают только местные власти. Происходит это на совместных заседаниях президиумов рай-/горисполкомов и районных/городских Советов депутатов области.





После выдвижения претендентов должен зарегистрировать ЦИК. Выборы в Совет Республики состоятся 7 ноября, голосовать смогут только депутаты районного и городского уровня со всей области.





Правда, есть небольшое «но» — как таковых выборов в верхнюю палату парламента не будет.





На восемь мест от Могилевской области власти выдвинули восемь же претендентов. Ими стали:





Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич.





Генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко.





Директор совхоза «Доброволец» Кличевского района Олег Портник.





Проректор по учебной работе Могилевского государственного университета им. А.Кулешова Олег Дьяченко.









Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк.





Начальник Могилевского института МВД Республики Беларусь, генерал-майор милиции Валерий Полищук.





Главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.





Директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский.





Учитывая отсутствие альтернативы и прозрачности в белорусских выборах, нет сомнений, что именно указанная восьмерка станет сенаторами от Могилевской области.