Фотофакт: беларусские танки вернулись из России

Он принимал участие в союзном учении «Щит Союза — 2019», которое проходило в середине сентября в России на полигоне Мулино в Нижегородской области.





По информации Минобороны, техника (танки и БМП) была разгружена в кратчайшие сроки. После этого личный состав совершил марш в пункт постоянной дислокации.







