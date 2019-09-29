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Фотофакт: беларусские танки вернулись из России

Беларусские танки и другая военная техника вернулась из России. Сегодня железнодорожную станцию Озерище прибыл эшелон с отдельными механизированный батальон 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
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Он принимал участие в союзном учении «Щит Союза — 2019», которое проходило в середине сентября в России на полигоне Мулино в Нижегородской области.  

По информации Минобороны, техника (танки и БМП) была разгружена в кратчайшие сроки. После этого личный состав совершил марш в пункт постоянной дислокации.
reform.by
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