Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.





При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.





По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".









Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.





StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.