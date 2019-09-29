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Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Кибератаки США против иранских ядерных объектов, осуществленные ранее, могли бы привести к миллионным жертвам, заявил в интервью американскому телеканалу NBC глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Идет кибервойна. США начали эту кибервойну, атаковав наши ядерные объекты крайне опасным безответственным способом, который мог бы убить миллионы людей", - сказал министр.

При этом Зариф, в частности, упомянул вирус StuxNet, примененный против Ирана.

По его словам, Иран втянут в "кибервойну", однако "любую войну, которую развязали США, они же не смогут закончить".


Также Зариф отверг обвинения американской стороны в адрес Ирана в намерении вмешаться в выборы в США в 2020 году. Министр подчеркнул, что Тегеран не отдает предпочтения какой-либо из сторон на будущих выборах, и добавил, что Иран воздерживается от вмешательства во внутренние дела других государств.

StuxNet - вирусная программа, нацеленная на компьютеры с операционной системой Microsoft Windows. Существует предположение, что StuxNet представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.
Интерфакс
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