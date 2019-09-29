В Бресте прошел «тройной протест» против аккумуляторного завода

Днем 29 сентября в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. По данным правозащитника Романа Кисляка, участие в молчаливой акции протеста приняли более 100 человек, сообщает «Брестская газета»





Часть активистов днем 29 сентября собирали подписи за выдвижение четырех человек кандидатами в депутаты, несколько человек дежурили возле завода.





На этот на кормлении голубей обсуждали ход сбора подписей за выдвижение кандидатами в депутаты на предстоящих «выборах» в «парламент» четырех активистов, давление на Марию Галалюк и вывоз отходов с аккумуляторного завода. Активисты утверждают, что 23 и 24 сентября с территории завода «АйПауэр», который не введен в эксплуатацию, было вывезено больше 20 тонн отходов производства. Инициативная группа уже обратилась в различные органы, в том числе прокуратуру и администрацию Лукашенко, с просьбой дать правовую оценку случившемуся и, если нарушение законодательства подтвердится, привлечь виновных к ответственности.





Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.



Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.



Спустя полтора года, 14 июня, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

В середине сентября ожидалось решение государственной экологической экспертизы по проекту аккумуляторного завода под Брестом. Однако «АйПауэр» отозвал документацию по проекту аккумуляторного завода под Брестом с государственной экологической экспертизы для «всестороннего и более полного отображения информации о внесенных изменениях».







