Сам Лукашенко, как сообщают источники «Свабоды», сейчас в Шклове. В течение вчерашнего и сегодняшнего дня на дорогах много милиции.





Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не подтвердила и не опровергла эти сведения: сказала, что не имеет такой информации.





Елена Желнерович жила в деревне Большой Межник, что в Шкловском районе. До выхода на пенсию работала учительницей белорусского языка в Александрийской средней школе.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Елена Федоровна Желнерович — мать Галины Родионовны Лукашенко, бабушка его сыновей Дмитрия и Виктора.





В интервью телеканалу «Дождь» Александр Лукашенко ранее признавался, что не собирается разводиться с женой, хотя не живет с ней уже несколько лет, но зато очень любит тещу. Он рассказал, что когда бывает дома, прежде всего едет к Федоровне.





«Федоровна для меня — друг человека, как я ей всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью ее не живем, может быть, 30 или сколько лет. Это для меня второй человек после матери. Если бы не она, то я президентом бы не был», — резюмировал Лукашенко.





Слева направо: теннисный тренер Сергей Тетерин, Виктор Лукашенко, певица Алена Ланская, Александр Лукашенко, Елена Жевнерович, личная врач руководителя страны Светлана Коношенко, телеведущая Полина Шуба, миллионер Александр Шакутин.



