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Политолог: Путину очень не нравится, что он уйдет, а Лукашенко останется

На Восьмом Международном Конгрессе исследователей Беларуси, который проходит в Вильнюсе, состоялась дискуссия о возможном транзите власти в нашей стране.

Политолог: Путину очень не нравится, что он уйдет, а Лукашенко останется
Напомним, в этом году Александр Лукашенко заявлял, что стоит усилить другие ветви власти, и анонсировал, что в ближайшее время будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую.

Принявшие участие в дискуссии Андрей Казакевич (Институт «Палітычная сфера») и Андрей Петровский (Институт философии НАН), сошлись во мнении, что сценария транзита власти сегодня пока не существует.


Валерий Карбалевич (Аналитический центр «Стратегия») выдвинул два возможных объяснения, почему глава Беларуси начал разговоры о транзите власти.

– Первое. Вроде как Путин должен уйти в 2024 году. Наверное, мы наблюдали какие-то отголоски кулуарных разговоров с Путиным: российскому президенту очень не нравится, что он уйдет, а Лукашенко останется. Чтобы как-то успокоить Путина, и могли начаться эти разговоры, – отметил Карбалевич.

Второе возможное объяснение заключается в следующем.

– Думаю, что и Лукашенко, и, кстати говоря, Назарбаева впечатлили изменения в Узбекистане и Туркменистане, когда неожиданная смерть властителя привела к тому, что их кланы, их семьи потеряли практически все. А транзит вроде как может обеспечить гарантии семье.

Но если даже так, то зачем наделять преемника меньшей властью? Звучит версия: Лукашенко считает, что тот будет слишком слаб, чтобы нести шапку Мономаха, поэтому эту тяжесть власти нужно разделить между президентом и другими ветвями власти.

Но логика мне непонятна: если преемник будет более слабым, то, наоборот, нельзя забирать у него полномочия.

И как мы помним из белорусской истории, когда ветви власти имеют равноценные полномочия, начинается конфликт (1994-1996 годы), – сказал Карбалевич. – Может быть, эти разговоры об ослаблении роли президента – это попытка повторить сценарий Назарбаева? Как вариант. Т.е. создать еще один пост под Лукашенко, туда перетянуть полномочия.

Но я хочу обратить внимание: любой транзит власти в условиях авторитарного государства – это риск. Помните, самые массовые протесты в России возникли в 2012 году (Болотная площадь), когда стало известно, что Путин возвращается вместо Медведева. И пришлось присоединять Крым, ставить весь мир на дыбы, чтобы преодолеть этот политический кризис.

А вспомните, что происходило в Казахстане в ходе недавних президентских выборов.

Казалось, система железобетонная, все схвачено. Но выборы Токаева привели к протестам, была арестована тысяча человек – невиданная ситуация для Казахстана.

Даже в такой стране, как Казахстан, транзит власти вызвал мини-кризис. Почти уверен, что в Беларуси такого кризиса никак не избежать.


Но у меня нет уверенности, что Лукашенко действительно собирается реализовать сценарий, который был не очень четко и внятно проговорен. Обратите внимание, что он сказал на недавней встрече с украинскими журналистами: я буду у власти, пока буду здоров и мне доверяет народ.

Политологу задали вопрос: перед своим уходом Лукашенко назначит приемника или не успеет?

– Думаю, что назначать приемника в условиях жесткого персоналистского режима – очень опасная вещь. Потому что преемник становится главной угрозой власти и главным конкурентом. История знает массу примеров, когда преемники оказывались во главе заговора против авторитарного лидера. Поэтому думаю, что если это и произойдет со стороны Лукашенко, то в самый последний момент, на самом финише – если вообще произойдет.
Источник: "Солидарность"
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