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«Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского

В сети опубликовали видео, где на «Лиге смеха» Марк Куцевалов и Игорь Ласточкин посмеялись над президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, на Кубке Чемпионов в Одессе их номер назывался «Волосатый перец на приеме у президента». Комики разыграли сцену, где они идут к Зеленскому попросить об одной просьбе. В дверях юмористы замешкались, так как президент попросил подождать. Далее актеры репетируют, с какой речью обратятся к главе государства. Куцевалов попросил: «Стой, мне нужно волосы на перце причесать». Зал, где сидел сам Зеленский с супругой Еленой, взорвался хохотом.

После стало понятно, что речь идет о настоящем перце с волосами. Далее актеры начали подлизываться у главе государства. «Конечно, я знаю, как ты его любишь (начал говорить Куцевалов). Я помню, ты по улице шел и увидел плакат с его изображением. И потом пошел дождь, ты снял куртку и накрыл плакат. Тогда еще сын твой промок, а плакат нет», – говорил он. «А нафига мне сын! У меня Зеленский есть», – начал кричать Ласточкин, после чего на коленях пополз в кабинет президента, но там оказался их коллега по сцене. После этого актеры решили отрепетировать сценку, как будто бы один из них президент, а другой проситель. «На колени, насекомое! И ноги мне целуй! Какой я тебе собака? Ты как с президентом разговариваешь, гн*да! Ах, ты меня ослушался! А ну отведай-ка леща президентского», – кричал Куцевалов, получая пинки от коллеги.
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