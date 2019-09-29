Три сотни бывших сотрудников спецслужб США требуют импичмента Трампа





Об этом пишет CBSNews.





По мнению экс-сотрудников американских спецслужб, которые уже направили в Конгресс открытое письмо, слова Трампа несут "серьезную угрозу национальной безопасности" США.





"Президент Трамп использовал админресурс для того, чтобы привнести в наш демократический процесс иностранное вмешательство. Рассматриваем это как чрезмерное превышение властных полномочий", – говорится в письме.





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По их словам, если пропустить эту ситуацию сейчас, в будущем любой, кто сможет быть полезным президенту, будет иметь возможность "купить внешнюю политику" США.









"Сенсации последних дней требуют ответа. Мы признаем необходимость импичмента... Мы приветствуем тех членов Конгресса, в том числе спикера Пелоси, которые пошли по необходимому пути", – отмечается также в документе.





Ранее Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, отклонила резолюцию республиканцев против официального расследования с целью вынесения импичмента президенту Дональду Трампу.



