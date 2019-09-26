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В Гомеле на пикет по сбору подписей напал неизвестный

Происшествие случилось 24 сентября на проспекте Октября, 32 возле мотороремонтного завода областного центра. К пикету Андрея Пуканова, который зарегистрирован в Гомельском-Промышленном округе №35 подошел неизвестный мужчина и стал провоцировать членов инициативной группы.

Неизвестный провокатор в Гомеле. Фото: Светлана Розенталь

Об инциденте 26 сентября независимому наблюдателю кампании «Правозащитники за свободные выборы» Леониду Судаленко сообщила член инициативной группы Светлана Розенталь.

Член инициативной группы Виталий Смолич беседует с неизвестным провокатором. Фото: Светлана Розенталь

По ее словам, молодой человек вел себя нагло и агрессивно, пытался сорвать у ее с головы солнцезащитные очки, громко обвинял группу в обмане избирателей, после чего сорвал с планшетки плакат «Лукашенко должен уйти», порвал его и тут же бросил на землю.   

Инициативная группа вызвала милицию. Прибывший наряд отвел молодого провокатора в служебную газель и через примерно полчаса выпустил. Милиция отказалась сообщить, был ли составлен против хулигана административный протокол.


На этом приключения группы не закончились. На пикете появилась сама председатель окружного избиркома №35 Алла Андрющенко, потребовав снять с планшетки всю информацию, за исключением биографии претендента. В частности, ей не понравилась размещенная на планшетке программа соискателя депутатского мандата. Она заявила, что не уйдет, пока члены группы не уберут программу, которая, по ее мнению, является «предвыборной агитацией».

В результате члены группы Светлана Розенталь и Виталий Смолич были вынуждены свернуть работу пикета по сбору подписей избирателей, а уже назавтра, 25 сентября окружная комиссия вынесла претенденту от партии Народная Громада второе предупреждение. Предупреждение также по данному инциденту было вынесено и его инициативной группе.    


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