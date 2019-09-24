Депутат игнорировала запросы своего избирателя. Обязаны ли вообще депутаты отчитываться?
Больше месяца житель города Барановичи Дмитрий Валуев пытался получить от своего депутата парламента ответы на «простые вопросы», касающиеся закона об отсрочках от армии, пишет intex-press.by.
nashkraj.by
За время переписки закон был принят, но ответа мужчина так и не получил.
27 июня, на следующий день после того, как законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» депутаты приняли в первом чтении, Дмитрий Валуев направил письмо депутату Палаты представителей от Барановичей Татьяне Якубович.
Народную избранницу своего округа он попросил ответить на три вопроса: как («за» или «против») и почему она голосовала за этот законопроект и каким образом при голосовании учитывала мнение избирателей округа. Обращение Дмитрий отправил на электронный адрес депутата, указанный на сайте парламента.
Письмо он продублировал 1 июля после того, как депутаты приняли «закон об отсрочках» уже во втором чтении. Но ответов на свои письма до конца июля он не дождался.
– Странно, что депутат, который получает около $1000 в месяц (на самом деле 3687 рублей составляет средняя зарплата депутата Палаты представителей Национального собрания в 2019 году – прим.), не посчитал своим долгом разъяснить свою позицию по законопроекту, затрагивающему интересы сотен тысяч белорусов, – рассуждает Дмитрий.
В конце июля Дмитрий решил обратиться к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко, чтобы рассказать о безответной переписке с Татьяной Якубович и потребовать привлечь депутата к дисциплинарной ответственности за то, что та игнорирует вопросы своего избирателя.
Электронной почты Андрейченко на официальном сайте белорусского парламента не было. Пришлось писать на общую почту Палаты представителей, рассказывает Дмитрий. В этот раз ответ Дмитрию пришел. Дал его Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, депутат Палаты представителей от Барановичского сельского округа № 7.
– Мне ответили, что, поскольку мое обращение по поводу поправок в закон, касающийся воинской службы, аналогично тем, которые уже поступали депутатам, было принято решение о размещении ответа на сайте Палаты представителей. А раз этот ответ опубликован, то депутат Якубович ничего не нарушала и наказывать ее не за что, – рассказывает Дмитрий. – Получается, это нормально, когда депутат игнорирует письма своего избирателя и меня фактически отсылают к отписке в интернете!
На сайте нижней палаты парламента Дмитрий отыскал публикацию по поводу изменений в «отсрочках». Позиции касательно этого законопроекта депутата Татьяны Якубович мужчина там не нашел. Тогда он снова обратился к Леониду Цуприку и спросил, в каком именно абзаце ему следует искать ответы на заданные Татьяне Якубович вопросы. На это письмо в августе ему пришло целых три ответа.
– Во-первых, Леонид Цуприк ответил, что лично он голосовал за принятие законопроекта, но не обязан мне объяснять свои мотивы. Во-вторых, он же написал, что депутат Палаты представителей при осуществлении своей депутатской деятельности вправе свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь интересами народа, своими убеждениями и учитывая экономические и социальные возможности государства. Третье письмо содержало отказ от дальнейшей переписки, – говорит Дмитрий.
Пока Дмитрий вел переписку с депутатами, «закон об отсрочках» был подписан президентом и вступил в законную силу. А ответы на простые три вопроса от своего депутата собеседник так и не получил.
Мнение депутатов
Получить оперативный комментарий у Татьяны Якубович по этому вопросу Intex-press не удалось. Ее рабочий телефон в Палате представителей не отвечает, помощник депутата в округе пояснила, что Татьяна Якубович находится в отпуске, а номер ее мобильного телефона дать не может.
Леонид Цуприк сказал, что вел переписку с Дмитрием Валуевым по поручению председателя Палаты представителей. Почему Татьяна Якубович лично не ответила избирателю, Леонид Цуприк не знает, но уверен, что его коллега ничего не нарушила.
– Я не могу говорить за Татьяну Романовну (Якубович. – Ред.), обстоятельства могут быть разными. Но, зная ее характер и то, как скрупулезно она относится к обращениям граждан, я абсолютно уверен, что она ничего не нарушила, – сказал Леонид Цуприк.
Наталья Рябова, социолог, директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA:
– По факту депутаты неподотчетны перед народом, то есть перед своими избирателями. Да, существует закон «Об обращении граждан и юридических лиц». Но часто бывает, что на обращения избирателей депутаты отвечают отписками, ведь законодательно нигде не прописано, что они должны предоставлять всю информацию о своей деятельности. А даже если депутат и не ответит на такое обращение, никаких серьезных последствий для него это не повлечет.
О чем это говорит? О том, что депутаты воспринимают себя не народными избранниками, не представителями народа, а чиновниками. А раз они чиновники, то и отчитываются перед своими начальниками – правительством, президентом. Но не перед избирателями.
18:25 28/09/2019