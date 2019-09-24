За время переписки закон был принят, но ответа мужчина так и не получил.





27 июня, на следующий день после того, как законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства» депутаты приняли в первом чтении, Дмитрий Валуев направил письмо депутату Палаты представителей от Барановичей Татьяне Якубович.





Народную избранницу своего округа он попросил ответить на три вопроса: как («за» или «против») и почему она голосовала за этот законопроект и каким образом при голосовании учитывала мнение избирателей округа. Обращение Дмитрий отправил на электронный адрес депутата, указанный на сайте парламента.





Письмо он продублировал 1 июля после того, как депутаты приняли «закон об отсрочках» уже во втором чтении. Но ответов на свои письма до конца июля он не дождался.









– Странно, что депутат, который получает около $1000 в месяц (на самом деле 3687 рублей составляет средняя зарплата депутата Палаты представителей Национального собрания в 2019 году – прим.), не посчитал своим долгом разъяснить свою позицию по законопроекту, затрагивающему интересы сотен тысяч белорусов, – рассуждает Дмитрий.





В конце июля Дмитрий решил обратиться к председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко, чтобы рассказать о безответной переписке с Татьяной Якубович и потребовать привлечь депутата к дисциплинарной ответственности за то, что та игнорирует вопросы своего избирателя.





Электронной почты Андрейченко на официальном сайте белорусского парламента не было. Пришлось писать на общую почту Палаты представителей, рассказывает Дмитрий. В этот раз ответ Дмитрию пришел. Дал его Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, депутат Палаты представителей от Барановичского сельского округа № 7.





– Мне ответили, что, поскольку мое обращение по поводу поправок в закон, касающийся воинской службы, аналогично тем, которые уже поступали депутатам, было принято решение о размещении ответа на сайте Палаты представителей. А раз этот ответ опубликован, то депутат Якубович ничего не нарушала и наказывать ее не за что, – рассказывает Дмитрий. – Получается, это нормально, когда депутат игнорирует письма своего избирателя и меня фактически отсылают к отписке в интернете!





На сайте нижней палаты парламента Дмитрий отыскал публикацию по поводу изменений в «отсрочках». Позиции касательно этого законопроекта депутата Татьяны Якубович мужчина там не нашел. Тогда он снова обратился к Леониду Цуприку и спросил, в каком именно абзаце ему следует искать ответы на заданные Татьяне Якубович вопросы. На это письмо в августе ему пришло целых три ответа.





– Во-первых, Леонид Цуприк ответил, что лично он голосовал за принятие законопроекта, но не обязан мне объяснять свои мотивы. Во-вторых, он же написал, что депутат Палаты представителей при осуществлении своей депутатской деятельности вправе свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь интересами народа, своими убеждениями и учитывая экономические и социальные возможности государства. Третье письмо содержало отказ от дальнейшей переписки, – говорит Дмитрий.





Пока Дмитрий вел переписку с депутатами, «закон об отсрочках» был подписан президентом и вступил в законную силу. А ответы на простые три вопроса от своего депутата собеседник так и не получил.

Мнение депутатов

Получить оперативный комментарий у Татьяны Якубович по этому вопросу Intex-press не удалось. Ее рабочий телефон в Палате представителей не отвечает, помощник депутата в округе пояснила, что Татьяна Якубович находится в отпуске, а номер ее мобильного телефона дать не может.





Леонид Цуприк сказал, что вел переписку с Дмитрием Валуевым по поручению председателя Палаты представителей. Почему Татьяна Якубович лично не ответила избирателю, Леонид Цуприк не знает, но уверен, что его коллега ничего не нарушила.





– Я не могу говорить за Татьяну Романовну (Якубович. – Ред.), обстоятельства могут быть разными. Но, зная ее характер и то, как скрупулезно она относится к обращениям граждан, я абсолютно уверен, что она ничего не нарушила, – сказал Леонид Цуприк.





Наталья Рябова, социолог, директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA:





– По факту депутаты неподотчетны перед народом, то есть перед своими избирателями. Да, существует закон «Об обращении граждан и юридических лиц». Но часто бывает, что на обращения избирателей депутаты отвечают отписками, ведь законодательно нигде не прописано, что они должны предоставлять всю информацию о своей деятельности. А даже если депутат и не ответит на такое обращение, никаких серьезных последствий для него это не повлечет.





О чем это говорит? О том, что депутаты воспринимают себя не народными избранниками, не представителями народа, а чиновниками. А раз они чиновники, то и отчитываются перед своими начальниками – правительством, президентом. Но не перед избирателями.



