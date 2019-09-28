Пошёл собирать подписи — оказался в милиции

«Около 15 часов мне позвонил выдвиженец в кандидаты по этой округе Игорь Кибальчич. Сообщил, что член его инициативной группы Леонид Далинник, когда пошел собирать подписи по квартирам по улице Богдановича в Минске, попал в конфликтную ситуацию. В одной из квартир открыл гражданин Беларуси армянского происхождения по имени Ара. Он начал возмущаться тем, что сборщик подписей разбудил его детей и вызвал милицию”, — рассказывает наблюдатель.





Известно, что сотрудники милиции доставили Далинника в Советское РУВД г. Минска. По словам Кибальчича, на Леонида Далинника был составлен протокол об административном правонарушении. Информация уточняется.









Сам выдвиженец в кандидаты в депутаты связывает эту ситуацию с другим инцидентом:





“Позавчера проходил мимо инициативной группы, которая собирала подписи за выдвиженца от “Белой Руси” проректора БГУИР Сергея Дика. Выяснил, что подписи собирают студенты, которые не являются членами инициативной группы. Также известно, что студентам пригрозили, чтобы они не поставили ни одной подписи в мою поддержку”.











