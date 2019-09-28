Дебют: новый главный идеолог в первый раз выступил публично

До этого новый замглавы только давал комментарии и интервью беларусским СМИ.









Андрей Кунцевич назвал молодежь драйвером развития сельских территорий. Он подчеркнул, что форум проводится по поручению президента. Он также отметил, что на мероприятии собрались представители нового поколения независимой Беларуси.





«Безусловно, они искренне любят свою родную землю, желают внести вклад в развитие малой родины и своей страны. В свое время президент отметил, что современная молодежь — это истоки нашей новой национальной идентичности. У нее есть главное — мирная, независимая, красивая страна со своими традициями и богатым духовным наследием, историей, которой молодые люди могут гордиться, есть государство, где можно жить, учиться, работать, растить детей», — цитирует Кунцевича БелТА.





Замглавы Администрации президента считает, что в стране созданы условия для реализации потенциала молодых. По его словам, главное, чтобы они проявляли инициативу.









«Молодежи нужно проявлять свою неравнодушную позицию как можно чаще и не стесняться вносить вклад в развитие нашей страны», — сказал Андрей Кунцевич.





Республиканский форум сельской молодежи проводится 28-29 сентября. На него свезли 200 молодых людей со всей страны. Он открылся сегодня в БГАТУ. После этого участники продолжили работу в секциях. Они проходят в разных местах.





Секция «Сельское хозяйство» состоится в агрокомбинате «Ждановичи». Участники секции «Образование» посетят Петковичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад — средняя школа в Дзержинском районе.





Секция «Предпринимательство» запланирована в бизнес-инкубаторе АО «МАП ЗАО» в агрогородке Колодищи. Здравоохранение будет обсуждаться на базе Столбцовской райбольницы, культура — в Воложинском районе, а работа с молодежью в ОАО «Озерицкий-Агро» Смолевичского района.





В воскресенье участников форума соберут в комплексе Борок, где с ними встретятся гости форума, состоится открытый диалог и будут подведены итоги проекта «Властелин села».







